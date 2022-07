De documentairereeks De 42 kinderen van de goeroe belooft een verhaal over mogelijk misbruik, maar laat je achter met het onbehaaglijke gevoel dat de smeuïge kantjes primeerden.

‘Mijn vader was Marc Dutroux niet’, zegt David Doulière, ‘Er gebeurde in de commune niets zonder onderlinge toestemming.’ David Doulière is de zoon van Edgard Doulière, de goeroe uit Eric Goens’ nieuwe ...