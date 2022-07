Zwitserse Marlen Reusser soleert naar winst in spectaculaire gravelrit, betere dag voor Lotte Kopecky

Marlen Reusser heeft de spectaculaire gravelrit in de Tour de France Femmes op haar naam geschreven. De 30-jarige Zwitserse kwam alleen over de finish na een solo van meer dan 24 kilometer. Lotte Kopecky kende een betere dag dan de voorbije dagen en kon de klassementsvrouwen tot de finish volgen. Witte trui Julie De Wilde werd door pech enkele minuten teruggeslagen, maar kon wel haar witte trui behouden.

De rit van woensdag beloofde de meest spectaculaire van deze Tour Femmes te worden: vier grindstroken en zes gecategoriseerde beklimmingen in een rit van 126 kilometer tussen Troyes en Bar-Sur-Aube, met zo goed als alle stroken en beklimmingen in het tweede deel van de etappe. Een cruciale rit met het oog op het eindklassement.

Vanaf de start was er veel nervositeit in het peloton. Al snel ontstond er een grote kopgroep van 24 rensters met onder meer Elisa Balsamo, Jesse Vandenbulcke en Sanne Cant. De alarmbelletjes gingen af bij Annemiek Van Vleuten, haar ploeggenotes van Movistar zorgden ervoor dat de grote kopgroep na enkele kilometers alweer ingerekend werd.

Op 83 kilometer van de finish koos Valerie Demey voor de aanval. Onze landgenote kreeg met Laura Asencio en Coralie Demay twee Françaises met zich mee en het trio bouwde een voorsprong van bijna drie minuten uit. Op de eerste beklimming van de dag, op 59 kilometer van de finish, ging het voor Demey spijtig genoeg te snel vooraan. De 28-jarige West-Vlaamse moest haar twee metgezellen laten rijden.

Vanaf de eerste beklimming kwamen alle favorieten naar voren. Onder meer Marlen Reusser, Ellen van Dijk, Marianne Vos, Demi Vollering, Ashleigh Moolman en Annemiek Van Vleuten draaiden goed rond. Net als de voorbije dagen ging het voor Lotte Kopecky bergop te snel, al kon onze landgenote even later wel nog terug aansluiten bij de elitegroep. Ondertussen waren de twee overgebleven vluchters er, op 36 kilometer van de streep, aan voor de moeite.

Op 24 kilometer van de finish ging de bedrijvige Marlen Reusser er solo vandoor. Aangezien de Zwitserse niet meteen een bedreiging vormt voor het algemeen klassement, liet de elitegroep haar in eerste instantie rijden. In de achtergrond waren het de Poolse Katarzyna Niewiadoma en gele trui Marianne Vos die zich op de laatste gravelstrook het meest bedrijvig toonden. Op die strook kenden klassementsvrouwen Annemiek Van Vleuten en Elisa Longo Borghini dan weer pech, al konden ze wel snel terugkeren.

De pechvogel van de dag was ongetwijfeld Mavi Garcia. De Spaanse klassementsrenster kende meermaals mechanische pech, maar kwam ook verschrikkelijk ten val na een botsing met haar eigen ploegwagen van UAE Team ADQ. Ze verloor al snel meerdere minuten. Weg klassement.

Intussen was Marlen Reusser solo op weg naar winst. Haar voorsprong groeide uit tot meer dan een minuut en ze gaf het niet meer weg. Straf nummer van de Zwitserse. Achter Reusser sprintte een drietal voor de tweede plaats. De Franse Evita Music haalde het voor de Wit-Russische Alena Amialusik de Amerikaanse Veronica Ewers. Marianne Vos won de sprint van het uitgedunde peloton voor Lotte Kopecky.