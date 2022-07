Prof zegt Australische cold case te hebben opgelost: identiteit van ‘Somerton man’ na meer dan 70 jaar achterhaald

De mysterieuze ‘Somerton man’ werd in 1948 dood aangetroffen op een strand in Adelaide, Australië. Ondanks verwoed speurwerk kon de identiteit van de man niet achterhaald worden. Nu zegt een professor erin geslaagd te zijn om de identiteit van de man eindelijk te achterhalen.

Het was één van de meest tot de verbeelding sprekende cold cases van Australië: een man, keurig in het pak, werd op 1 december 1948 levenloos ontdekt tegen een muur van Somerton beach, de kusts van het zuid-Australische stadje Adelaide. Toen niemand naar de politie kwam om de man te identificeren, probeerden de autoriteiten het dan maar zelf. Het enige wat de man nog in zijn zakken had, waren sigaretten, een doosje lucifers, een treinkaartje en een papiertje met een Perzisch zinnetje waarop stond ‘het is afgelopen’.

73 jaar lang kon de politie de identiteit van de man - intussen de ‘Somerton Man’ gedoopt, naar de plek waar hij gevonden werd - niet achterhalen. Daardoor ontstonden de voorbije decennia de wildste complottheorieën: hij was een (Russische) spion, hij werd vermoord en op het strand gedumpt, hij is de vader van de Australische balletdanser Robin Thomson, of hij zou de Russische soldaat Kliment Voroshilov zijn.

De meeste van die theorieën ontkrachtte de Australische professor Derek Abbott deze week. Op basis van DNA-onderzoek zegt Abbott dat de ‘Somerton man’ eigenlijk Carl ‘Charles’ Webb is, een 43-jarige elektrotechnicus uit Melbourne.

Onopgeloste vragen

Abbotts onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de Amerikaanse genealoog Colleen Fitzpatrick. Het duo analyseerde DNA-materiaal van haren die waren gevangen in een gipsafdruk van het gezicht van de man die meer dan een halve eeuw geleden door onderzoekers was gemaakt.

Fitzpatrick vertelde de Britse krant The Guardian dat zij en Abbott begonnen met een match in een DNA-databank (een zogenaamde DNA-neef van de Somerton-man) en vervolgens zijn stamboom uitbouwden tot ze iemand vonden die voldeed aan de beschrijving van wie ze zochten. ‘De boom bevatte zo’n 4.000 mensen ten tijde van het incident.’ Uiteindelijk konden ze de precieze match uitpluizen en kwamen ze uit op Carl Webb.

Waarom was de man uit Melbourne dan precies in Adelaide? Volgens Abbott was hij daar omdat hij op zoek was naar zijn vrouw, waarvan hij net was gescheiden. Fitzpatrick: ‘Dit is een verbazingwekkend mysterie om eindelijk op te lossen. Het is een van de interessantste zaken in de geschiedenis van Australië. Het gaat veel verder dan het identificeren van de Somerton man als Carl Webb, het gaat ook om het oplossen van het mysterie van hoe en waarom hij stierf - dat kan nog jaren duren.’

Toch is het mysterie nog niet helemaal opgelost. Zo is het nog altijd niet duidelijk hoe hij precies gestorven is. De Australische politie heeft ook nog geen verklaring afgelegd over de identiteit van de man of een update gegeven over hun eigen onderzoek na de opgraving van het lichaam van de man vorig jaar.