De thuiskomst van Tourwinnaar Jonas Vingegaard in Denemarken is niet onopgemerkt gebleven. De kopman van Team Jumbo-Visma zag zijn privéjet geëscorteerd door gevechtsvliegtuigen van het Deense ministerie van Defensie, een eer die alle Deense atleten te beurt valt die goud behaald hebben. Na de landing werd hij verwelkomd door een massa volk en in een cabrio rondgereden.