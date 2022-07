Zo zwemt u veilig in open water

Niets beter dan een frisse duik in het water om af te koelen tijdens warme zomerdagen. Toch stierven de voorbije weken Belgen in het binnen- en buitenland tijdens een zwempartij in een meer of aan een strand. Met deze tips houdt u het veilig als u wil zwemmen in open water.

Zwemmen in een zwembad is niet hetzelfde als zwemmen in een zee of meer. Onlangs overleed een twintiger in het Meer van Bütgenbach in de Oostkantons, en ook een 19-jarige verdronk in De Plas in het Limburgse Houthalen.

De 19-jarige kwam in de problemen nadat hij in het water achter een bal aanging in een onbewaakte zone. De Plas is volgens Robby Bollen van de brandweer Oost-Limburg zeer verraderlijk. Het water is er vrij ondiep in het begin, maar na een twintigtal meter gaat de bodem steil naar beneden. ‘Het water is daar ook zeer koud, wat het moeilijker maakt om te zwemmen’, zei hij toen tegen De Standaard.

Zwemmen in open water is heerlijk maar niet altijd zonder risico’s, zo staat in een Nederlandse campagne over zwemveiligheid te lezen. ‘Door stroming, golfslag, muien of plotselinge temperatuurverschillen kan een verfrissende duik zomaar veranderen in een levensbedreigende situatie. Veel zwemmers zijn zich daar niet van bewust.’

Muistromen

Tom Cocle, hoofdredder van Blankenberge, zei vorig jaar tegen De Standaard dat zandbanken heel gevaarlijk zijn als u gaat zwemmen aan de Belgische kust. ’Ze veroor­zaken gevaarlijke muien in de putten ertussen.’ Een mui is een geul tussen twee zandbanken, waar het opgehoopte ­water met veel kracht terug in zee stroomt. Zwemmers die in zo’n muistroom terecht­komen, worden zo dieper de zee in getrokken.

Dan is het belangrijk om volgens Cocle niet tegen de stroming in terug naar de kust te zwemmen. ‘De stroomsnelheden kunnen op­lopen tot 1 à 2 knopen, terwijl een gemiddelde zwemmer slechts 0,25 knopen haalt. U kunt het dus nooit halen van de stroming.’ Als u in een stroming terechtkomt, blijf dan rustig en zwem altijd met de stroming mee om zo langs de zandbanken of de oever terug te keren.

Ook als u in een rivier zwemt, houdt u best rekening met sterke stromingen. Rivieren zijn vaak kouder dan meren, omdat ze langzamer opwarmen. Als u al in een rivier gaat zwemmen, moet u ook goed opletten of het überhaupt is toegestaan om in de rivier op die plek te gaan zwemmen.

Niet panikeren

Hetzelfde valt ook te lezen in de Nederlandse campagne. Met de slogan ‘Wie checkt jou? –Veilig in en uit het water’ wil het zwemmers bewust maken van allerhande risico’s die komen kijken bij zwemmen in open water. De campagne reikt zelf ook wat tips aan die van pas kunnen komen als u in het water in de problemen raakt: panikeer niet, ga op uw rug drijven of gebruik iets dat u helpt drijven en roep of zwaai om hulp. Als u alleen gaat zwemmen, is het belangrijk dat u iemand aan de kant vraagt om u in de gaten te houden. Gaat u met een vriend zwemmen, zwem dan altijd samen.

Komt u zelf in de problemen in het water of ziet u iemand in nood, dan is het belangrijk om meteen om hulp te roepen of een redder te alarmeren. Is iemand dicht genoeg bij de rand, dan kan u een object naar de persoon gooien dat blijft drijven of iets toewerpen dat hij of zij kan vastnemen. Op die manier kan u de persoon proberen te begeleiden naar de kant van het water. De campagne benadrukt dat u best naar de persoon in het water blijft kijken en niet zelf in het water springt. Dan riskeert u uzelf in gevaar te brengen.

Let op het zwemadvies

In België zijn er meer dan voldoende mogelijkheden om in speciaal daarvoor bestemde plekken te zwemmen. Toch zijn er ook plaatsen waar u mag zwemmen zonder dat er redders, borden of vlaggen aanwezig zijn. Als u dat doet, gelden een aantal algemene veiligheidsregels. Zo gaat u bijvoorbeeld beter niet zwemmen als u net alcohol gedronken hebt. Mensen kunnen overmoedig worden wanneer ze een glaasje op hebben, waardoor men het al sneller zou wagen om te springen in onbekend water. Drink daarom geen alcohol voor u het water in gaat en duik niet langs oevers of in ondiep water.

Let ook op voor u in een vergunde zwemvijver in het water gaat. Tijdens langdurige warme perioden kan de kwaliteit van het zwemwater veranderen. Als blijkt dat het ongezond of gevaarlijk is om in het water te zwemmen, komt er een negatief zwemadvies of zelfs een zwemverbod. Via plaatselijke informatieborden of via de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) kan u te weten komen of er een zwemverbod geldt bij een zwemvijver.