Oekraïne valt strategische brug in Cherson aan met westers raketsysteem

Volgens zowel Russische als Oekraïense bronnen is de strategisch belangrijke Antonivski-brug in de stad Cherson beschoten met westerse Himars. De brug is nu compleet vernield volgens de Oekraïners, maar snel op te lappen volgens de Russen.

Filmpjes van de aanval, aangeleverd door de Oekraïners, tonen dat er afgelopen nacht 18 ontploffingen waren bij de brug. Het Russische luchtafweersysteem kon de raketaanvallen niet stoppen. De schade is catastrofaal volgens de Oekraïners. Maar lokale autoriteiten, aangesteld door de Russen, maken zich sterk dat de brug te herstellen is. Ze sloten de brug wel af voor verkeer. Op beelden is te zien dat er gaten zitten in het wegdek.

De brug is van groot strategisch belang in de oorlog. Ze verzekert een vlotte oversteek over de rivier Dnjepr. Zonder de brug wordt het erg moeilijk om de Russische troepen in het bezette Cherson te bevoorraden. Na de aanval vermaakt een adviseur van president Volodimir Zelenski zich op Twitter. ‘Als ze het water over willen, moeten ze maar zwemmen.’

In Cherson werkt Oekraïne momenteel aan een tegenoffensief. Daarom is het ook niet de eerste keer dat de brug in het vizier komt. Naast de aanval op de Antonivski-brug, zou afgelopen nacht ook een spoorwegbrug in het vizier zijn genomen, schrijft The Guardian. Voorts is het opvallend dat de aanvallen zijn uitgevoerd met Himars. Het westerse raketsysteem lijkt de Oekraïners een tweede adem te geven in hun strijd tegen de Russen.