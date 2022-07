Een 60-jarige vrouw is gewond geraakt nadat ze werd aangevallen door een zeehond aan een Hawaïaans strand. Zeehond Rocky, een monniksrob, was net moeder geworden en de zwemster kwam te dichtbij. Op het strand waren er verschillende borden die waarschuwden voor het mogelijk gevaarlijke gedrag van de zogende moeder.

De Hawaïaanse monniksrob is een oorloze zeehond die voornamelijk voorkomt in een tropisch klimaat. Het is een van de meest bedreigde zeehondensoorten ter wereld. De populatie is al zes decennia aan het afnemen, maar begint nu stilaan weer toe te nemen.