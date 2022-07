Al bijna 400 gevallen van apenpokken in ons land

Er zijn in België nu al 393 bevestigde besmettingen met het apenpokkenvirus gemeld. Dat blijkt uit de recentste cijfers op de website van gezondheidsinstituut Sciensano. Vorige week was er nog sprake van 331 besmettingen.

Het gaat om 218 gevallen in Vlaanderen (55 procent), 133 gevallen in Brussel (34 procent) en 42 gevallen in Wallonië (11 procent). Op basis van de huidige gegevens over de vermoedelijke bron van transmissie, blijkt dat het virus voornamelijk wordt overgedragen via seksueel contact bij mannen.

Zo goed als alle patiënten (96 procent) vertoonden huidletsels, 72 procent had ook algemene symptomen zoals koorts, algemeen onwel zijn of opgezwollen lymfeklieren. Eenentwintig personen werden al gehospitaliseerd, er zijn in ons land nog geen sterfgevallen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde vorige week dat er wereldwijd al meer dan 14.000 besmettingen met het apenpokkenvirus werden geregistreerd en dat er in Afrikaanse landen al vijf doden vielen. De WHO riep de apenpokkenuitbraak vorige week uit tot internationaal gevaar voor de volksgezondheid.