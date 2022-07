Eerste trein met gesanctioneerde goederen bereikt dan toch Kaliningrad

Het transport van gesanctioneerde goederen tussen Rusland en zijn exclave Kaliningrad wordt hervat via het spoor. Nadat Moskou en Brussel waren gebotst over de handel tussen de twee landsdelen heeft de Europese Unie haar sanctiepakket bijgewerkt.

Zestig wagons vol cement rolden dinsdag Kaliningrad binnen. Het was meer dan een maand geleden dat een trein vanuit andere delen van Rusland bouwmaterialen aan de exclave kon leveren. ‘Het was de eerste trein die goederen van op de Europese sanctielijst bracht’, bevestigt de woordvoerder van de regiodirecteur. Een tweede trein is ook al onderweg. ‘Een mijlpaal voor Kaliningrad’, meent hij. Het Kremlin reageert opgelucht. ‘Het is positief dat de Europeanen begrijpen hoe belangrijk de transit naar Kaliningrad voor ons is’, communiceerde het vanmorgen.

Verbod op bouwmaterialen, ijzer, steenkool en technologie

Op 17 juni kondigde de EU een resem sancties aan met een nieuw pakket. Zo konden bouwmaterialen, ijzer, steenkool en technologie niet langer over Europese bodem passeren. Litouwen hanteerde de sancties ook voor transport richting Kaliningrad, een stukje Rusland tussen Polen en Litouwen. Dat Litouwen Russische treinen tegenhield op weg naar de exclave kreeg de volle steun van de Europese Commissie.

‘Een blokkade’, reageerde Rusland furieus. ‘We werken aangepaste maatregelen uit die een ernstige negatieve impact zullen hebben op de bevolking van Litouwen’, klonk het dreigend vanuit het Kremlin. De spanningen omtrent Kaliningrad bleken meteen een enorm escalatiepotentieel te hebben.

• Moskou dreigt met ‘maatregelen die een ernstige, negatieve impact hebben op de Litouwers’

Die reactie was ook het Berlaymont, het hoofdkwartier van de Europese Commissie, niet ontgaan. Op 13 juli haalde de Commissie de angel (deels) uit het conflict. Handel in gesanctioneerde goederen tussen de twee landsdelen werd opnieuw toegestaan, maar alleen via het spoor. Bovendien zet de Commissie de deur niet wagenwijd open. Zo zullen wapens en voorwerpen die als oorlogstuig dienen niet met de trein richting Kaliningrad trekken. De herziene Europese verordening ging in op 22 juli.