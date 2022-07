In Kroatië werd gisteravond de brug ingehuldigd die het Kroatische vasteland verbindt met het schiereiland Pelješac. Daardoor kunnen inwoners en toeristen rechtstreeks van en naar Dubrovnik rijden, zonder dat ze de landsgrenzen hoeven over te steken.

De brug verbindt twee gebieden aan de Adriatische Zee met elkaar, namelijk de stad Komarna op het Kroatische vasteland en het schiereiland Pelješac. De brug zelf is 2,4 kilometer lang en wordt ondersteund door dertien pilaren van 100 meter hoog. Schepen kunnen nog steeds onder de brug varen, want de brug zelf hangt op een hoogte van 55 meter.

Door de nieuwe weg hoeven inwoners of toeristen de landsgrenzen met Bosnië niet meer over te steken om van of naar de toeristische trekpleister Dubrovnik te trekken. Voorheen was dat noodzakelijk, waardoor reizen naar Dubrovnik flinke vertraging kon oplopen. Kroatië is sinds 2013 namelijk lid van de Europese Unie, maar buurland Bosnië-Herzegovina niet. Daardoor moeten reizigers altijd passeren langs twee grensposten.

De brug is ook zeer belangrijk voor de Kroatische economie. Jaarlijks ontvangt het land meer dan 20 miljoen toeristen die veel geld in het laadje brengen. De toeristische sector was in 2020 goed voor meer dan vijf miljard euro, dat komt overeen met iets meer dan acht procent van het Kroatische bbp.

Uit Bosnië klinkt vooral kritiek op de brug, vooral omdat eigenaars van supermarkten en tankstations op de oude route vrezen voor inkomensverlies. Critici beweren ook dat de brug de toegang tot de kust van het land afsnijdt. Volgens het lokale Bosnische bestuur staat niet vast waar de land- en watergrenzen zijn en maakt de brug het lastiger om voor de kust te bouwen.

Europees geld, Chinees project

De laatste Kroatische plannen om een brug te bouwen en zo het noordelijke en zuidelijke landsdeel met elkaar te verbinden, strandden in 2007. Door financiële problemen bleef dat toen een verre droom.

In 2013, nadat Kroatië toetrad tot de EU, werd de droom plots heel tastbaar. Europa legde 357 miljoen euro op tafel om het leeuwendeel van het project te financieren. Opvallend: ook al financierde Europa de brug voor 85 procent, toch werd het toegewezen aan een Chinese bouwgroep.

Sinds hetzelfde jaar als de Kroatische toetreding tot de EU probeert China door middel van grote infrastructuurwerken zijn invloed in de wereld uit te breiden door haar Belt & Road-initiatief. Ook in de Balkan wil China meer voet aan de grond krijgen, zoals met dit infrastructuurproject in Kroatië. Eerder al kwam Montenegro in de problemen met de terugbetaling van een lening aan China voor de aanleg van een autosnelweg.

Om te vermijden dat Europese landen opnieuw in financiële perikelen zouden komen doordat China landen opzadelt met gigantische leningen voor megalomane projecten, komt Europa vaak financieel tussen om infrastructuurwerken te financieren. Daarmee wil Europa de groeiende onvrede met de Chinese aanpak counteren.