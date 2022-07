Nieuwe beelden tonen prinses Elisabeth in actie tijdens militair zomerkamp

Kroonprinses Elisabeth (20) nam afgelopen maand opnieuw deel aan het militaire zomerkamp van de Koninklijke Militaire School. De prinses wil zo de band met Defensie behouden.

Opperste concentratie. Die is te lezen op het gezicht van prinses Elisabeth. Niet verwonderlijk, want de lat tijdens het zomerkamp van de Koninklijke Militaire School (KMS) ligt hoog. Het doel van het kamp is om geleerde vaardigheden – zoals patrouilletechnieken en leidinggeven – te oefenen en verder te ontwikkelen. Ook de stressbestendigheid en de weerstand tegen de vermoeidheid worden zwaar de proef gesteld.

‘De groep is opgedeeld in teams van acht’, zegt luitenant-kolonel Isabel Vanhavermaet. ‘Ze moeten op een gestructureerde manier opdrachten geven en uitvoeren. Het hoofddoel is vooruit te komen op het terrein zonder gezien te worden, zowel overdag als ’s nachts. Ze moeten op hun bestemming observeren en dan terugkeren om hun teamgenoten zo volledig mogelijk te briefen.’

Foto: © kms/erm

Prinses Elisabeth rondde vorig jaar al haar verkorte opleiding aan de KMS af, maar mag nog altijd deelnemen aan het jaarlijkse zomerkamp. Daar zal ze mogelijk volgend jaar ook haar broer, prins Gabriël, treffen. Die start nu ook zijn opleiding sociale en militaire wetenschappen. De prinses studeert ondertussen History & politics aan de universiteit van Oxford, waar ze haar eerste jaar succesvol is doorgekomen.