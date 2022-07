Vertrouweling keert Orban de rug toe na ‘nazistische opmerkingen’

Met uitspraken over ‘gemengde rassen’ jaagt de Hongaarse premier Viktor Orban zelfs zijn eigen entourage op de kast. In haar ontslagbrief vergelijkt de misnoegde medewerker Zsuzsa Hegedüs hem met een nazi.

‘Die speech was een nazitekst’, bijt Zsuzsa Hegedüs van zich af in haar ontslagbrief. Met de brief trekt ze een streep onder twintig jaar ruggensteun voor de extreemrechtse Orban. ‘Hoe kon je nu niet doorhebben dat je tekst als een nazitirade van Joseph Goebbels (de minister van Propaganda van het naziregime, red.) klonk?’, vraagt Hegedüs zich af.

Met haar uithaal sluit de voormalige naaste medewerker van de premier zich aan bij de joodse gemeenschap in het land. Die veroordeelde de speech meteen.

‘Je kan me niet serieus beschuldigen’

Bij een bezoek aan Roemenië gaf Orban een toespraak waarin hij zei dat ‘landen met inwoners van gemengde rassen geen natie kunnen vormen’. De Hongaarse regeringsleider liet duidelijk optekenen dat hij dat ‘mengen’ geen goed idee vindt. Ook de Roemenen waren niet opgezet met Orbans tirade in de regio waar een Hongaarse minderheid woont.

Binnen Orbans Fidesz-partij is de partijtucht stevig, waardoor niet meteen een volgend ontslag word verwacht. Orban zelf reageert laconiek op het vertrek. ‘Je kan me niet serieus beschuldigen van racisme na twintig jaar samenwerking’, zegt hij. Orban aanvaardde het ontslag meteen. Hij maakt zich sterk dat zijn regering een nultolerantiebeleid voert tegen antisemitisme en racisme.