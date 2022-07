Zon en wolken wisselen elkaar af

Er is woensdagochtend op de meeste plaatsen zon. In de loop van de dag neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Aan zee en ten zuiden van de Samber en de Maas blijft het meestal zonnig. Het kwik stijgt tot 18 à 21 graden in de Ardennen, 21 graden aan de kust en tot 23 graden elders. Dat zegt het KMI.

In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. De minima liggen tussen 8 en 14 graden.

Donderdag soms opklaringen maar ook veel wolkenvelden met kans op wat gedruppel. Op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperaturen schommelen rond 20 en 23 graden in de Ardennen, 24 graden in het centrum van het land en 27 graden in Belgisch-Lotharingen.

Ook vrijdag veel wolken. Het blijft droog, al kan er ‘s ochtends in het noordoosten een bui vallen. Maxima tussen 21 en 27 graden.

Het weekend begint zaterdag rustig en droog, met vrij zonnig weer. Het kwik gaat tot 21 à 27 graden. Zondag wisselend bewolkt bij maximumtemperaturen tussen 22 en 27 graden. Het blijft dan op de meeste plaatsen droog, al kan er in het noorden een bui vallen.