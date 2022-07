Trump zinspeelt op terugkeer naar Witte Huis in eerste speech in Washington sinds aftreden

Donald Trump heeft voor het eerst zijn aftreden in januari 2021 een speech gegeven in Washington DC. De Amerikaanse oud-president zinspeelde op een terugkeer naar het Witte Huis, maar kondigde zijn kandidaatstelling voor de presidentsverkiezingen nog niet aan.

Er wordt al sinds het einde van zijn presidentstermijn gespeculeerd of Trump in 2024 opnieuw de presidentskandidaat voor de Republikeinse partij zal zijn, maar hierover laat hij iedereen voorlopig nog in spanning: zijn kandidaatstelling kondigde hij dinsdag niet aan.

Trump zei dat het voor hem een ‘zeer grote eer’ zou zijn om opnieuw kandidaat te zijn voor de verkiezingen in 2024. Hij verzekerde zijn publiek dat ‘onze natie gedoemd is’ als hij zich niet beschikbaar stelt. Zonder Trump als presidentskandidaat worden de Verenigde Staten volgens hem een ‘tweede Venezuela of een tweede Sovjet-Unie’.

Ook herhaalde hij nog maar eens dat zijn opvolger Joe Biden ‘frauduleus’ aan de macht is gekomen. ‘We hadden het bijna voor elkaar, het was een ramp, die verkiezing, een schande voor ons land’, aldus Trump.

De 76-jarige miljonair sprak op een bijeenkomst die door zijn achterban was georganiseerd. Hij had sinds 20 januari 2021, de laatste dag van zijn presidentschap, niet meer in het openbaar gesproken in de Amerikaanse hoofdstad.