Rode Duivel Arthur Theate voor bijna 20 miljoen euro naar Rennes

Arthur Theate (22) maakt alweer een miljoenentransfer. Na één jaar Bologna tekent hij straks bij Rennes. Woensdag legt de Belgische verdediger zijn medische testen af, nadien moet de handtekening volgen.

Theate trok vorige zomer van KV Oostende naar Bologna voor 6 miljoen euro. Na een prima debuutseizoen in de Serie A was er veel belangstelling en Rennes besloot door te duwen. Het knoopte onderhandelingen aan met club en speler en rondde die dinsdag af. De transfersom bedraagt bijna 20 miljoen. En met bonussen kan die oplopen tot méér dan 20 miljoen.

Voor de drievoudige Rode Duivel ligt een contract tot 2027 klaar, dat hij zal tekenen als hij voor zijn tests geslaagd is. Dan wordt hij ook ploegmaat van collega-international Jérémy Doku en kan hij niet alleen in de Ligue 1 aan de slag, maar ook in de poules van de Europa League.