Werkvergunning 120 chauffeurs ingetrokken bij containertransporteur ACT, bedrijf vecht beslissing aan

De inspectiediensten van de overheid hebben de werkvergunning ingetrokken van minstens 120 chauffeurs bij Antwerp Container Transport (ACT). Dat meldt havenmagazine Flows en het nieuws wordt bevestigd bij ACT. Volgens het bedrijf gaat het om een mogelijke fout uit het verleden.

Na een controle kreeg ACT de melding dat de werkvergunning van de Turkse chauffeurs wordt ingetrokken. Volgens vakbond ACV gaat het om 161 chauffeurs, containertransporteur ACT betwist dat en stelt dat het slechts om 120 chauffeurs gaat.

ACT zegt dat het voor een raadsel staat en begrijpt de beslissing van de inspectie niet. Het zou gaan om een mogelijke fout van enkele jaren geleden. De Antwerpse containertransporteur vecht de beslissing aan en plant nieuwe aanwervingen van chauffeurs.

‘We willen benadrukken dat alle chauffeurs hier in België een contract hebben en vergoed worden aan de Belgische loonnormen en dat wij alle buitenlandse chauffeurs steeds op een correcte manier naar hier gehaald en ingeschreven hebben’, zegt ACT.

‘De uitslag van dit onderzoek, waaraan we onze volledige medewerking verleenden, wordt door ons nog steeds aangevochten en kan zeker geen aanleiding zijn om met onmiddellijke ingang en zonder enige vorm van beroep of verdediging, de werkvergunning van de chauffeurs in te trekken’, meldt ACT nog.