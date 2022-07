Europees gasbesparingsplan heeft vele achterpoortjes

1. Wat houdt de Europese overeenkomst over energiebesparing in?

De Europese Commissie had vorige week voorgesteld dat elke EU-lidstaat vrijwillig zijn gasverbruik met 15 procent zou verminderen vanaf volgende maand tot maart 2023. Ze wilde tegelijk een stevige stok achter de deur om in noodsituaties besparingen op te kunnen leggen. De volledige stopzetting van gasleveringen door Rusland wordt gezien als zo’n noodtoestand. Dat voor alle EU-landen dezelfde reductie van het gasverbruik zou gelden, stuitte in heel wat EU-landen op verzet. Dat was ook in ons land het geval (De Standaard 19 juli).

De Europese Raad van ministers van Energie heeft dinsdag een overeenkomst bereikt, waarin het accent ligt op een vrijwillige doelstelling om de komende winter 15 procent gas te besparen vergeleken met het gemiddelde gasverbruik van de voorbije vijf jaar. Alleen in noodgevallen en als vijf EU-lidstaten erop aandringen, kan een verplichting tot besparen op tafel komen. Tegelijk hebben de ministers van Energie de deur opengezet voor lidstaten om vrijgesteld te worden van de gasbesparing of om zelf te bepalen hoeveel ze willen besparen.

Gevolg: heel wat EU-landen houden de handen vrij om zelf te beslissen hoe ze een vermindering of volledige stopzetting van de Russische gasleveringen opvangen. Eilanden zonder aansluiting op gasnetwerken van andere EU-landen zijn vrijgesteld. Landen die al veel werk hebben gemaakt van het bijvullen van de wintervoorraad of die veel gas exporteren naar andere EU-landen kunnen ook een uitzondering krijgen. De woordvoerster van de Belgische minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) bevestigt dat ons land in aanmerking komt voor een afwijking van de besparingsdoelstelling.

Al deze uitzonderingen houden het risico in dat landen niet genoeg gas zullen besparen. Een teken aan de wand is dat het gasverbruik in de hele Europese Unie de afgelopen maanden maar met 5 procent is gedaald, ondanks de stijgende prijzen en de beperking van de Russische leveringen.

2. Waarom wil Europa het mes zetten in het gasverbruik?

Om de wintervoorraden snel en voldoende te kunnen aanvullen. Dat is niet langer vanzelfsprekend nu er veel minder gas aangevoerd wordt vanuit Rusland. Hoe groter de wintervoorraden zijn, hoe kleiner de kans op gastekorten tijdens de koude maanden. En ook: hoe kleiner het risico op forse stijgingen van de gasprijs, stelde de Tsjechische voorzitter van de Europese energieraad tijdens de persbriefing.

Europa is de voorbije jaren voor zijn gasvoorziening steeds afhankelijker geworden van Rusland. Dat land leverde voor de inval in Oekraïne (eind februari) 40 procent van alle aardgas die in de EU werd verbruikt. Sindsdien is het aandeel gehalveerd.

Maar de gasaanvoer vanuit Rusland zakt snel. Zo kondigde het Russische gasconcern Gazprom maandag aan dat het de leveringen via de Nord Stream 1 (de belangrijkste pijpleiding richting Europa) nog meer zal reduceren. Half juni werden de aanvoer via Nord Stream 1 verminderd tot 40 procent van de maximum­capaciteit. Maandag werd dat verder teruggebracht naar 20 procent. De Europese Commissie acht het erg waarschijnlijk dat Rusland de komende maanden de gaskraan richting Europa volledig zal dichtdraaien. Daardoor lopen veel EU-landen het risico om deze winter over niet genoeg gas te beschikken.

De Brusselse denktank Bruegel kwam onlangs in een berekening uit op een gastekort van 15 procent voor de hele Europese Unie als Rusland de kraan helemaal dichtdraait. Dat was een gemiddelde. Regionaal zijn er grote verschillen. Spanje en Portugal zouden geen impact ondervinden, terwijl in de Baltische staten het gastekort kan oplopen tot 50 procent.

3. Hoe kan er bespaard worden op het gasverbruik?

Het verbruik is zeer divers. Het gas dient als verwarmingsbron voor gezinnen en kantoor- en overheidsgebouwen, maar ook voor de productie van elektriciteit. Verder is het een belangrijke energiebron en zelfs grondstof voor industriële productie.

Een van de Europese regels is dat bij een schaarste de gasleveringen aan gezinnen en kritische sectoren zoals ziekenhuizen voorrang krijgen. De Commissie raadt de EU-landen niettemin aan om via informatiecampagnes de gezinnen aan te zetten om de thermostaat op maximaal 19 graden te zetten en de airco te begrenzen tot 25 graden Celsius. Daarbij moeten de overheden het voorbeeld geven door in hun gebouwen deze maxima te respecteren.

Maar in de eerste plaats wordt gekeken naar de bedrijfssector, en in het bijzonder grote industriële bedrijven die veel aardgas verbruiken. De overheden maken best afspraken met de grootverbruikers over hoe hun gasverbruik gereduceerd kan worden als er tijdens de winter een tekort dreigt. Al geeft Europa aan dat ook voor bedrijven uitzonderingen gemaakt kunnen worden. De Europese Commissaris voor Energie, Kadri Simson, verwees naar de voedingsindustrie.

4. Hoe kan in ons land het gasverbruik gereduceerd worden?

Op het eerste gezicht lijkt het een vrij haalbare kaart om het gasverbruik in België te verminderen. De voorbije weken bleek uit statistieken van de gastransportmaatschappij Fluxys en de Vlaamse distributienetbeheerder Fluvius dat het gasverbruik tijdens de eerste helft van dit jaar sterk is gedaald. Fluxys registreerde een inkrimping van meer dan 18 procent voor heel ons land. Fluvius meldde dat de gezinnen in Vlaanderen tijdens de eerste zes maanden van dit jaar 12 procent minder aardgas hebben verbruikt.

De directeur van Febeliec (de federatie van grote industriële energieverbruikers), Peter Claes, is ervan overtuigd dat de hoge gasprijzen impact zullen hebben op het verbruik. ‘Hoe hoger de energieprijs en hoe langer gasverbruikers daarmee geconfronteerd worden, hoe groter de bereidheid zal zijn om op gasverbruik te besparen’, verwacht hij. De hoge gasprijzen hebben er bovendien toe geleid dat sommige bedrijven die veel aardgas nodig hebben (zoals ammoniakproducenten) hun productie al hebben teruggeschroefd.

Een afschakelplan voor aardgas bepaalt ook dat klanten die rechtstreeks gas afnemen van Fluxys de eersten zullen zijn die bij bevoorradingsproblemen afgeschakeld worden. Een herziening van dit afschakelplan is wel in de maak. Tegen 1 december zou dit werk afgerond moeten worden.