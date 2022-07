Deense kampioene Cecilie Uttrup Ludwig wint verrassend sprint, Belgische Julie De Wilde pakt witte trui

Cecilie Uttrup Ludwig heeft de derde etappe van de Tour de France Femmes op haar naam geschreven. De 26-jarige Deense won in Épernay voor Marianne Vos en Ashleigh Moolman na een lastige finale met enkele korte, maar pittige klimmetjes. De eerste Belgische: de 19-jarige Julie De Wilde op plaats veertien, waardoor ze de witte jongerentrui overneemt.

Voor de rit van maandag waren er nog twijfels of het tot een sprint ging komen, dinsdag zat dat er helemaal niet in. De derde etappe begon in Reims met een relatief vlakke aanloop van 75 kilometer, maar daarna lag er een heuvelachtige finale in het verschiet met nog vier korte, maar pittige klimmetjes. Vooral de Côte de Mutigny, op 16 kilometer van de finish, zou een scherprechter worden: 900 meter klimmen aan een gemiddeld stijgingspercentage van liefst 12,6%.

Geen vroege vlucht

Het tempo lag vrij hoog in het eerste deel van de derde etappe en er geraakte geen vroege vlucht weg. De 21-jarige Nederlandse Femke Gerritse glipte wel drie keer weg om woensdag in de bolletjestrui te kunnen starten en kwam op de eerste drie heuvels als eerste boven, maar daar bleef het ook bij.

Het was eigenlijk wachten tot de grote favorieten de finale zouden openbreken, al kwam er op een kleine 45 kilometer van de finish toch nog een ontsnapping: de Wit-Russische Alena Amialiusik ging er alleen vandoor en ook de Italiaanse Letizia Borghesi en Giulia confalonieri reden weg.

Kopecky test de benen

Op 30 kilometer van de streep versnelde Lotte Kopecky op een hellende strook. Echt wegrijden lukte niet, maar de benen waren getest. Zoals verwacht brak de koers pas open op de Côte de Mutigny, waar zich een elitegroepje vormde met, uiteraard, Annemiek Van Vleuten, Liane Lippert, Demi Vollering, Ashleigh Moolman-Pasio, Mavi Garcia, Silvia Persico en Elisa Longo Borghini. Van Kopecky geen spoor.

In de afdaling wilde Vollering het tempo bepalen, maar samen met haar landgenote Liane Lippert schoof ze onderuit in een bocht waardoor het tweetal moest achtervolgen. In de achtergrond probeerde ook nog een groepje met gele trui Marianne Vos nog terug te komen en dat lukte. Op dik zes kilometer van de finish hadden we een elitekopgroep met elf rensters.

Van Vleuten eraf

Op de laatste beklimming van de dag, de Mont Bernon op 4,4 kilometer van de finish, toonden Longo Borghini, Niewiadoma en Moolman zich de sterkste. Een stevige versnelling want topfavoriete voor de eindzege Annemiek Van Vleuten moest verrassend de rol lossen.

Gek genoeg liet de kopgroep het tempo net voor de laatste kilometer zakken, waardoor Van Vleuten toch weer kon aansluiten. We kregen een sprint met elf op een hellende aankomst, Niewiadoma ging als eerste aan, Vos reageerde meteen en in de laatste 200 meter was de Deense kampioene Cecilie Uttrup Ludwig daar plots. De 26-jarige Ludwig zette Vos op een paar fietslengten, Moolman werd derde. Uiteindelijk verloor Van Vleuten toch nog twintig seconden.

Witte trui voor De Wilde

De eerste Belgische was net als maandag Julie De Wilde. Onze 19-jarige landgenote kwam als veertiende over de finish en nam daarmee de witte jongerentrui over van de Nederlandse Maike van der Duin. Knappe prestatie van de jongste renster in het peloton.

Julie De Wilde. Foto: presse sports

Uitslag rit 3

1. Cecilie Uttrup Ludwig in 3h22’54”

2. Marianne Vos +2”

3. Ashleigh Moolman +2”

4. Silvia Persico +2”

5. Elisa Longo Borghini +2”

6. Katarzyna Niewiadoma +2”

7. Mavi Garcia +6”

8. Demi Vollering +8”

9. Juliette Labous +11”

10. Annemiek Van Vleuten +20”