Een verborgen 17de-eeuwse tuin werd ontdekt dankzij de hittegolf die het Verenigd Koninkrijk in zijn greep hield. Op dronebeelden is te zien hoe de tuin van Chatsworth House in Derbyshire ooit een tuin was in formele Europese stijl. De tuin werd ontworpen in 1699, maar zo’n dertig jaar later bedekt met een nieuw gazon.