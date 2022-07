Turkse arbeiders vervangen slachtoffers mensenhandel in Antwerpse haven: ‘We kunnen aan de slag als papieren in orde zijn’

Gisteren raakte bekend dat 55 Filipijnse en Bengaalse arbeiders die aan de slag waren op een bouwwerf van chemiebedrijf Borealis in de Antwerpse haven, het slachtoffer waren van mensenhandel. De slachtoffers verbleven in een appartementsgebouw aan de Keesinglaan in Deurne. Intussen werd het gebouw ontruimd en bracht de stad de slachtoffers elders onder.

De gebouwen zijn echter al terug bewoond door Turkse arbeiders die werden ingevlogen door onderaannemer IREM-Ponticelli, om de Filipijnse en Bengaalse arbeiders te vervangen als pijpfitters op de site van Borealis in Kallo.

In een gesprek met de Gazet van Antwerpen geven ze aan een arbeidscontract te hebben ondertekend, maar ze hebben zelf nog geen exemplaar van hun opdrachtgever ontvangen. Toch verblijven ze al sinds zondag in ons land op basis van de belofte van een maandloon van 2.300 euro.

De Turkse arbeiders zijn naar eigen zeggen blij dat ze hier kunnen werken. De meesten waren voor hetzelfde bedrijf al eerder aan de slag in andere landen, waaronder Rusland, Abu Dhabi en Qatar. ‘Normaal gezien kunnen we hier binnen enkele dagen aan de slag, wanneer onze papieren in orde zijn’, vertelt één van hen.

‘We willen hier graag werken omdat we hier meer kunnen verdienen dan thuis’, klinkt het. Hoewel ze zelf nog niet over een arbeidscontract beschikken, hebben ze er alle vertrouwen in dat ze correct zullen worden betaald. Hun opdracht zou lopen voor de periode van één jaar.