Vrouwelijke leden van Nederlands grootste studentenvereniging voelen zich onveilig na seksistische toespraken

Vrouwen werden tijdens toespraken van mannelijke leden van de Amsterdamse studentenvereniging beschreven als ‘niets meer dan hoeren’ en ‘sperma-emmers’. ‘Wij horen mannen denken: het is maar een grap’, reageren de vrouwelijke leden. ‘Volgens ons is de grap voorbij.’

‘Eén ding is belangrijk: (...) dat vrouwen niets en niets meer zijn dan een...’, zegt de spreker tijdens een ‘mannendiner’ van Amsterdams grootste en oudste studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. ‘Een hoer’, roept het mannelijk publiek terug naar de spreker. Dat is te zien en te horen op videobeelden die circuleren op sociale media. Vier vooraanstaande mannelijke leden hielden er afgelopen zondag toespraken ter gelegenheid van het 34ste lustrum van de vereniging. In de zaal zaten enkel mannen.

Volgens Nederlandse media besloten tientallen studentes, die het geschreeuw uit de andere hal hadden gehoord, daarop meteen te vertrekken. Bijna driehonderd vrouwelijke leden voelen zich onveilig na de seksistische uitspraken, schreven ze daarna in een interne brief die Nederlandse media konden inkijken. De brief werd ondertekend door 273 vrouwelijke leden. Volgens de vrouwen lieten ‘meerdere vooraanstaande mannelijke leden zich daarbij ronduit beledigend, treurig en beschamend’ uit, aldus de vrouwen.

Een mannelijk lid zei dat ze ‘nekken van vrouwen zouden breken zodat ze hun lul erin konden stoppen’, klinkt het verder. De vrouwelijke leden schrijven vervolgens geschokt te zijn door deze woorden. ‘Wij horen mannen denken: het is maar een grap. Volgens ons is de grap voorbij.’

Niet het eerste incident

Het is al de tweede keer in korte tijd dat de Amsterdamse studentenvereniging in opspraak raakt. Vorig jaar kondigde A.S.C./A.V.S.V. een reeks maatregelen aan die voor een cultuuromslag binnen de vereniging moesten zorgen. Aanleiding was een reeks incidenten die hadden plaatsgevonden tijdens de ontgroening.

Vanwege de misstanden was ook besloten om de bestuursleden van de vereniging al hun bestuursbeurzen voor het huidige academiejaar af te nemen. De beurzen, ter waarde van ongeveer 15.000 euro, zijn bedoeld om studenten die een vereniging besturen te compenseren voor eventuele studievertraging.

Voorzitter Heleen Vos is op de hoogte van de gebeurtenissen van zondag op de NDSM-werf. ‘Ik ervaar de vrouwonvriendelijke, discriminerende woorden van de sprekers en anderen in de zaal als schokkend en kwetsend’, schrijft ze in een e-mail.

Vos laat weten dat de senaat een intern onderzoek heeft ingesteld naar alle sprekers. ‘Daaruit kunnen sancties volgen, inclusief schorsing of beëindiging van het lidmaatschap.’