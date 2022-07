Trumps schoonzoon en adviseur Jared Kushner had in 2019 schildklierkanker

In zijn autobiografie Breaking History: A White House Memoir schrijft Jared Kushner, president Donald Trumps schoonzoon, over zijn tijd in het Witte Huis als voormalig adviseur van de president. Daarin schrijft hij ook dat hij in 2019 schildklierkanker had.

Uit voorpublicaties die ingekeken werden door het persbureau Reuters blijkt dat Jared Kushner tijdens een campagnevlucht naar Texas in het presidentiële vliegtuig Air Force One de diagnose kreeg van Witte Huis-dokter Sean Conley. Hij vertelde hem dat hij zo snel mogelijk onder het mes moest. Uiteindelijk werd hij voor 28 november, Thanksgiving in de VS, geopereerd. Ondanks alle lekken uit het Witte Huis wist Kushner zijn diagnose, operatie en ziekte voor de buitenwereld geheim te houden. Enkel zijn vrouw Ivanka Trump en enkele medewerkers waren op de hoogte.

Toch bleek ook de toenmalige president op de hoogte te zijn. ‘De dag voor de operatie riep Trump me bij zich in het Oval Office en gebaarde dat zijn team de deur moest sluiten’, staat er volgens Reuters te lezen in het boek. Toen vroeg Trump of hij zenuwachtig was voor de operatie. Toen Kushner hem vroeg hoe hij op de hoogte was van zijn ziekte, zei Trump: ‘Ik ben de president. Ik weet alles.’

De ingreep vond plaats in de periode waarin Kushner gespannen onderhandelingen met China voerde over een handelsdeal. Over eventuele verdere behandelingen rept hij volgens Reuters niet.

Kushner is vandaag niet meer actief in de Amerikaanse politiek en runt nu zijn globale investeringsbedrijf Affinity Partners.