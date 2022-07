Grote bosbrand in Duitsland: 800 hectare gaat in vlammen op, 700 mensen geëvacueerd

Nabij Falkenberg, in de regio ten zuiden van de Duitse hoofdstad Berlijn, woedt een zware bosbrand. Door de wind kon de brand zich al uitbreiden tot 800 hectare, waardoor al zo’n 700 mensen geëvacueerd werden.

De brand ontstond maandagmiddag in de buurt van het dorp Rehfeld, ten zuiden van Berlijn, tussen Leipzig en Cottbus in. In eerste instantie was de brand zo’n 10 hectare groot, maar door sterke wind kon de vlammenzee zich fors uitbreiden. Inwoners van de steden Rehfeld en Kölsa zijn intussen geëvacueerd. Zij kunnen bij familie of vrienden terecht of worden door de lokale overheden opgevangen in Falkenberg. Momenteel is niet geweten hoe de brand precies is ontstaan.

Om het vuur te blussen werden 400 brandweerlui en twee helikopters ingezet. Zeven brandweerlieden raakten gewond, zes van hen moesten naar het ziekenhuis. De brand consumeerde ook een varkenshouderij, waarbij veel dieren niet gered konden worden.

In het gebied zijn ook verschillende windturbines die door de brand bedreigd worden. ‘Het einde van de brand is nog niet in zicht’, zeggen de hulpdiensten. Het weer zit niet mee, waardoor het blussen een aantal dagen zouden kunnen aanhouden.

De hulpdiensten houden er rekening mee dat het vuur kan overslaan naar het dorpje Marxdorf. Daar bereiden honderden inwoners zich al voor op een evacuatie.