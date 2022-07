55 slachtoffers van mensenhandel ontdekt op werf in Antwerpse haven: ‘Dit doet denken aan Qatar en Dubai’

Moderne slavernij in de bouwsector komt niet alleen voor in het buitenland. Ook bij ons worden arbeiders uitgebuit op grote werven. Na een klacht in juli voerden politiediensten en de sociale inspectie verschillende controles uit in Antwerpen en op een bouwwerf van chemiereus Borealis in Kallo. Maar liefst 55 Filipijnse en Bengaalse arbeiders bleken daarbij economisch te worden uitgebuit door de (onder)aannemer. Ze verkregen het voorlopige statuut ‘slachtoffer mensenhandel’ en worden opgevangen.