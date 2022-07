Dinsdag start bewolkt

Dinsdag hangt er in de ochtend en voormiddag in de meeste streken veel bewolking en kan er wat lichte regen of enkele buitjes vallen. In de namiddag wordt het droog in de noordwestelijke landshelft met bredere opklaringen.

Het wordt zonnig aan zee. De maxima schommelen tussen 18 of 19 graden in de hoge Ardennen en aan zee en 21 à 23 graden in het binnenland. De wind waait overwegend matig uit het westen tot noordwesten, draaiend naar het noorden. Dat meldt het KMI.

Woensdag zijn er eerst lokaal brede opklaringen. Nadien neemt de bewolking toe en wordt het wisselend tot zwaarbewolkt. De maxima liggen tussen 19 graden in de Hoge Ardennen en 22 graden in het centrum. In de Gaume kan het nog zo’n 24 graden worden. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten.

Donderdag blijft het vaak zwaarbewolkt met hoge en middelhoge wolkenvelden. De maxima liggen rond 21 graden in de Ardennen, 24 graden in Laag-België en rond 26 graden in Lotharingen. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten.

Vrijdag is het eerst wisselend bewolkt maar in de loop van de dag worden overal de opklaringen breder en wordt het droog. De maxima liggen tussen 20 en 25 graden.

Zaterdag is het vrij zonnig met soms enkele wolkenvelden en maxima tussen 20 en 26 graden.

Zondag blijft het droog maar hangen er meer wolkenvelden. Maxima van 21 tot 26 graden.

Maandag neemt de kans op een bui toe en wordt het zo’n 26 graden in het centrum.