E313 volledig dicht door zware bedrijfsbrand in Herentals

In Herentals woedt een brand bij industriebedrijf Alco in de Welvaartstraat. De rook gaat richting het centrum en de wijken Molekens en Veldhoven. Er wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en de buurt te vermijden. De E313 ter hoogte van Herentals-Industrie wordt uit voorzorg in beide richtingen afgesloten.

Alco is een bedrijf dat gespecialiseerd is galvaniseren, verzinken en poedercoaten. De oorzaak van de brand is momenteel nog onbekend. De brandweer probeert andere bedrijven in hetzelfde complex te vrijwaren en vanuit een commandocentrum ter plaatse de situatie onder controle te krijgen.

‘Wie ten noorden van de Atealaan en in het stadscentrum woont, wordt aanbevolen deuren en ramen te sluiten en ventilatie uit te zetten’, meldt het stadsbestuur. ‘Blijf uit de rook en vermijd de omgeving, zodat de hulpdiensten ongehinderd hun werk kunnen doen.’

Omdat de rook in noordelijke richting tot over de snelweg waait, werd beslist om de E313 tijdelijk in beide richtingen af te sluiten. Richting Lummen moet het verkeer de snelweg verlaten in Herentals-West, richting Antwerpen moet men eraf in Herentals-Oost.