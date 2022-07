Jasper Philipsen wint na-Tourcriterium Aalst: ‘Steentjes hier leken zo fel op die van de Champs-Elysées’

Jasper Philipsen heeft maandagavond, onder ruime publieke belangstelling, het 85e na-Tourcriterium van Aalst gewonnen. De renner van Alpecin-Deceuninck haalde het na een sprint met drie van Yves Lampaert en de Welshman Geraint Thomas. Florian Vermeersch won de spurt met een achtervolgende groep van vier, voor Amaury Capiot, Edward Planckaert en Brent Van Moer.

Geen gele, groene, witte of bollentrui in de carnavalsstad. De organisatoren slaagden er niet in Jonas Vingegaard (geel en bollen) te overtuigen om te starten in Aalst. De Deen had immers andere verplichtingen. Ook Wout van Aert (groen) en Tadej Pogacar (wit) legden het riante financiële voorstel van de organisatoren om diverse redenen naast zich neer. Van Aert start dinsdag wel in Roeselare.

Maandag trok de derde in de eindstand van de 109e Tour de France en eindlaureaat van 2018 Geraint Thomas wel ten strijde. Dit naast de drager van de eerste gele trui in de recente Tour, Yves Lampaert, en de winnaar van twee etappes, Jasper Philipsen. Andere aanwezigen waren de Tour-Belgen Edward Planckaert, Brent Van Moer, Amaury Capiot, Florian Vermeersch en Guillaume Van Keirsbulck.

Het waren de ‘mindere goden’ die tot de laatste vijftien ronden het geheel bepaalden. Dan gingen Guillaume Van Keirsbulck, Tom Devriendt, Edward Planckaert, Robbe Ceurens en Thimo Willems versnellen. Lang duurde deze poging niet. Met nog vijf ronden te rijden, besloten Amaury Capiot, Edward Planckaert en Brent Van Moer om aan de boom te gaan schudden. Yves Lampaert nam Florian Vermeersch, Jasper Philipsen en Geraint Thomas op sleeptouw. Het was laatstgenoemde die na de samensmelting onmiddellijk ging aanvallen. Hij trok met een geringe voorsprong de voorlaatste ronde in en werd wat verderop opgevangen door het duo Lampaert en Philipsen. Dit drietal mocht ook sprinten voor de zege. In de sprint haalde Jasper Philipsen zijn snelle benen van de Champs-Elysées nog eens boven.

Philipsen: ‘Leef sinds zondag in een droom’

‘Die steentjes hier leken zo fel op die van de Champs-Elysées. Misschien daarom dat ik zo goed vooruit kwam en het hier kon afmaken’, lachte Jasper Philipsen. ‘Dit doet wel deugd. Twee op een rij. Eigenlijk leef ik sinds zondag in een droom. Alles lijkt te lukken. Spijtig genoeg is de Tour de France afgelopen. Maar er komen nog criteriums. Dit was een heel toffe ervaring. Zeker met het talrijk opgekomen publiek hier in Aalst’, besloot Philipsen.

Foto: BELGA

Lampaert: ‘Eerste halfuur echt wel afgezien’

Zo’n 50.000 toeschouwers vonden de weg naar de Ajuinenstad. Wie fel bejubeld werd, was ongetwijfeld Yves Lampaert, de man die maandag tweede werd achter Philipsen. ‘Ik heb het eerste halfuur echt wel afgezien’, aldus Lampaert. ‘Ik moest weer in het ritme komen en dat vergde dus wel wat tijd. Het publiek was laaiend enthousiast. Als je dan zo fel aangemoedigd wordt, dan vergeet je de pijn en de vermoeidheid. Morgen staat het na-Tourcriterium van Roeselare op mijn programma. Dat wordt eigenlijk voorafgegaan door een tijdrit en zo mag ik voor dat rondje mijn gele trui nog eens aantrekken. Het zal deugd doen. Een mooie herinnering aan de Tour, waar ik na de eerste dag leider was. En morgen in Roeselare verwacht ik nog een pak meer supporters, want dan koers ik eigenlijk in eigen streek.’

Foto: BELGA

Foto: BELGA