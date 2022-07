Man opgepakt na meerdere schietpartijen nabij Vancouver: ‘Verschillende slachtoffers’

De Canadese politie heeft een verdachte opgepakt na verschillende schietpartijen maandagochtend in Langley, in de buurt van Vancouver, in de Canadese provincie British Columbia. De politie bevestigt aan de Canadese media dat er ‘verschillende slachtoffers’ zijn gevallen, maar het is voorlopig niet duidelijk of er ook doden zijn gevallen.

De inwoners van Langley, een stad met 130.000 inwoners op een veertigtal kilometer ten zuidoosten van Vancouver, kregen maandagochtend rond 6.15 uur lokale tijd een eerste waarschuwing van de overheid via hun gsm waarin melding gemaakt werd van verschillende schietpartijen in de stad Langley en één ‘incident’ in het naburige Township of Langley. In het bericht stond ook de beschrijving van een verdachte.

De politie bevestigde dat om iets voor 7 uur een man werd opgepakt, meldt de Canadese openbare omroep CBC. De politie onderzoekt nog of de man alleen handelde. In een tweede noodbericht dat een uur later verstuurd werd naar de bewoners stond dat de verdachte ‘geen dreiging meer vormde’, maar dat mensen de omgeving nog steeds moeten vermijden.

Politiewoordvoerster Rebecca Parslow liet weten dat er ‘verschillende slachtoffers’ zijn, voorlopig zonder meer details te geven. De slachtoffers zijn dakloos en de politie vermoedt dan ook dat de dader hen viseerde.

De politie identificeerde drie plaatsen delict, op enkele kilometers van elkaar. Op een van de locaties waren er volgens CBC minstens negen kogelgaten te zien in een politiewagen.