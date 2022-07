Milieuorganisaties spannen rechtszaak aan tegen nieuwe Ineos-fabriek in Antwerpse haven

De internationale milieuorganisatie ClientEarth heeft, samen met 13 ngo’s, de Vlaamse overheid voor de rechter gedaagd. Zo wil ClientEarth voorkomen dat Ineos in de haven van Antwerpen een ethaankraker bouwt waar gas wordt omgezet in ethyleen, een van de bouwstenen van plastic.

Ineos heeft volgens ClientEarth onvoldoende aangetoond welke effecten de ethaankraker zal hebben op de natuur en de luchtkwaliteit. De milieuorganisaties argumenteren dat de Vlaamse autoriteiten het project hebben goedgekeurd in strijd met de Belgische en de Europese wetgeving.

Volgens Tatiana Luján, advocate van ClientEarth, is de ethaankraker een alternatief verdienmodel om de sector in leven te houden en fossiel gas aan te wenden voor de productie van plastic. ‘Dit soort projecten hebben zowel lokaal als wereldwijd verwoestende effecten op het milieu en klimaat’, aldus Luján. ‘De kunststoffen die in deze installaties worden geproduceerd, stoten in elke fase van hun levenscyclus CO2 uit.’

ClientEarth stelt dat, ‘aangezien de overheid het heeft nagelaten om de onvermijdelijke schadelijke effecten van Project One openbaar te maken’, hen geen andere keuze rest dan het project voor de rechter te brengen. De milieuorganisaties melden verder dat ook de stikstofuitstoot van Project One nog steeds ernstig wordt onderschat.

ClientEarth werkt voor deze zaak samen met de Bond Beter Leefmilieu (BBL), BOS+, Climaxi, Fairfin, Gallifrey Foundation,Greenpeace België, Grootouders voor het Klimaat, Klimaatzaak, Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut, Plastic Soup Foundation, Recycling Netwerk Benelux, WWF België, en Zero Waste Europe.

Er is nu een verzoek tot vernietiging ingediend van de Project One-vergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen het Vlaamse Gewest.