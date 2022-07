‘Janeites’ overtuigd ten strijde tegen nieuwe Austenadaptatie

Op Netflix speelt sinds deze maand Persuasion, een kostuumfilm gebaseerd op de gelijknamige laatste roman van Jane Austen. De verfilming wordt online verguisd door de Janeites, de bewakers van het zogenoemde Austen Cinematic Universe.

Toen streamingdienst Netflix een maand geleden de trailer voor Persuasion dropte, ontplofte online een kleine bom. De casting van de ravissante Dakota Johnson als Anne Elliott en de vrolijke, sexy toon van de trailer schoten in het verkeerde keelgat van de talrijke Austenfans die een van hun geliefde romanpersonages van haar bedaarde karakter beroofd zagen. En dan moest de teleurstellende film nog verschijnen.

De verontwaardiging was zelfs groter dan in 1999, toen met Mansfield park nog zo’n controversiële Austenverfilming verscheen waarin personages afweken van de originele. De hartstocht waarmee de zogenoemde Janeites alle Austeninterpretaties analyseren en bekritiseren doet denken aan de Marvel-fanbase die met een even grote bekommernis waakt over de getrouwheid van de comicadaptaties naar het Marvel Cinematic Universe.

Elizabeth Bennet vs. Spiderman

Net als Marvelbewerkingen zijn op Austens werk gebaseerde films en series vandaag helemaal hot. Dat is niet nieuw. Er worden over de hele wereld al decennialang ontelbare scripts verfilmd op basis van haar boeken, met Pride and prejudice als favoriet. Er zijn meer incarnaties van Elizabeth Bennet dan van Spiderman. Van de legendarische BBC-reeks uit 1995 met Jennifer Ehle en Colin Firth, over de Keira Knightley-versie uit 2005 (met Matthew Succession Macfadyen als Mr Darcy), tot de meest recente update Fire island, dat het verhaal van het Engelse platteland transporteert naar een van de gay dorpen op het beruchte New Yorkse eiland.

Austens populariteit was nochtans niet altijd vanzelfsprekend. Romans hadden in het begin van de negentiende eeuw immers een lichtvoetige reputatie en werden aanzien als een niet-serieuze vorm van verstrooiing voor vrouwen. Comics ondergingen eenzelfde transformatie: van goedkoop en oninteressant entertainment voor kinderen, naar een gerespecteerde kunstvorm met relevante verhalen en commentaren op de maatschappij. Die verhalen en commentaren zaten er altijd al in, maar werden pas later ontdekt door een breder publiek, net als bij Austen.

Een cruciaal verschil tussen het Marvel Cinematic Universe en het Austen Cinematic Universe (ACU) is dat het bronmateriaal – de boeken van Austen – tot het publieke domein behoren. De meeste Austenafgeleiden beginnen als fanfictie. Er zijn en worden duizenden romans geschreven die een eigen loopje nemen met Austens personages, locaties en verhalen. Het ondubbelzinnig genaamde Pride and prejudice and zombies is daar een sprekend voorbeeld van, net als Death at Pemberley (een whodunit die zich afspeelt na het huwelijk van Elizabeth met Mr Darcy) en The other Bennet sister,waarin Mary Bennet, in Pride and prejudice het religieuze kneusje van het gezin, een uitbreiding krijgt van haar verhaal. Dat die fanfictie ook wordt uitgegeven en verfilmd, is ondenkbaar in het MCU, waar alle personages eigendom zijn van Marvel, Disney en/of Sony.

Een tien in Bath

Het is opvallend dat de meest fanatieke Austenliefhebbers ook die afgeleiden wel lusten. Meer nog, hoe verder auteurs of regisseurs van het origineel wegblijven, hoe minder tegenreactie ze van de fanbase kunnen verwachten. Met een klassieke kostuumfilm zoals Persuasion is het moeilijker om de fans tevreden te stellen, tenzij het boek tot op de letter gevolgd wordt. De truc is dus om ofwel een heel trouwe verfilming te maken, zoals het nog steeds magistrale Sense and sensibility van Ang Lee, of om zo veel mogelijk van het bronmateriaal af te wijken en toch loyaal te blijven aan ‘de geest van Austen’. Meesterlijke voorbeelden daarvan zijn onder andere de highschoolkomedie Clueless, de Indiase musical Aisha (beide gebaseerd op Emma) en Fire Island. Die laatste mag dan in setting het hardst van Austens wereld afwijken, de commentaar op de klassenverschillen binnen de homogemeenschap is pure Jane: introspectie en sociale kritiek humoristisch vermomd als charmante romance.

Daarin ligt dan ook het probleem van de recente Persuasion-film: alleen het liefdesverhaaltje en de knipogen blijven overeind. Door het karakter van Anne te veranderen van bedachtzaam naar pittig, wordt het hele verhaal over haar onverzettelijke liefde voor een man wiens aanzoek ze ooit afsloeg door een klassenverschil volledig vrijblijvend. Ook van de verholen satire blijft niets over wanneer personages dingen durven te zeggen als ‘Wanneer je een zes bent in Londen, ben je een tien in Bath’.

In dat opzicht is een schunnige romcom als Fire Island dus schatplichtiger aan Pride and prejudice dan het recente Dakota Johnson-vehikel aan de roman Persuasion – en is die ACU-fanbase dus meer dan terecht verontwaardigd.