De facelift te veel voor Facebook en Instagram?

Facebook verandert deze week opnieuw van gezicht. Al zal het er ook heel vertrouwd uitzien: nóg meer als Tiktok. Iets gelijkaardig gebeurde vorige week met Instagram, tot verontwaardiging van veel gebruikers.

Video’s op Instagram zien er sinds enkele dagen haast allemaal uit als Tiktok-filmpjes, of liever als ‘Reels’, de Instagram-imitatie van Tiktok: ze vullen het scherm, en als je naar boven swipet dan blijven ze maar komen. De foto’s die je vrienden hebben gepost, daarentegen, moet je steeds verder gaan zoeken. Met Facebook staat iets gelijkaardig te gebeuren: de Facebook app zal voortaan openen met een ‘feed’ die, meer nog dan vroeger, gedreven wordt door een algoritme - en dus niet door je eigen bewuste keuzes, zoals met wie je bevriend bent en welke Facebookpagina’s je volgt. Verwacht er ook meer video’s te zien - uiteraard alweer in de vorm van Reels.

Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, hoopt dat zijn apps daarmee weer aansluiting vinden bij de jongeren. Op amper enkele jaren tijd heeft Tiktok Instagram bijgebeend qua aantal gebruikers (ongeveer een miljard). Facebook blijft, met zijn bijna 3 miljard gebruikers, ruimschoots groter, maar is het jongste publiek al jaren grotendeels kwijt. En jongeren spenderen per dag veel meer tijd op Tiktok dan op gelijk welke andere app.

Daarom kiest Meta voor de Tiktokificatie: een eindeloze stroom video’s waarvan het algoritme denkt dat je ze zult willen zien. Want dat zou, volgens velen, de succesformule zijn van Tiktok. De app leert je interesses op basis van je gedrag (bijvoorbeeld: hoe lang je naar een bepaalde video blijft kijken) en geeft je dan precies wat je wilt.

Transformatie

Bij Facebook en Instagram was dat altijd anders: ooit kreeg je er de berichten te zien van de mensen met wie je bevriend was (Facebook) of foto’s van de mensen die je volgde (Instagram). En bij Facebook blijft dat alvast mogelijk: er komt een afzonderlijke tab met alleen de berichten van je vrienden, maar dat is niet meer het eerste scherm dat je in de app te zien krijgt.

Instagram en Facebook veranderen dus ingrijpend - niet voor de eerste keer. Instagram-gebruikers schreeuwen moord en brand, maar wellicht doet dat in het Meta-hoofdkwartier nog geen alarmbellen rinkelen. Bij eerdere grote en kleine veranderingen aan Facebook ging dat protest immers gauw genoeg liggen. Al pakte Meta het bij Instagram toch altijd wat voorzichtiger aan. Tot Kevin Systrom, de oprichter van Instagram die zijn bedrijf in 2012 aan het toenmalige Facebook verkocht, in 2018 opstapte.

Geologie

Facebook bestaat 18 jaar, en dat is lang voor een sociaal medium – alleen Linkedin is nog enkele maanden ouder, andere voorgangers als Friendster of Myspace zijn al lang vergeten. In die 18 jaar kende het netwerk heel wat incarnaties. Op het oorspronkelijke Facebook uit 2004 konden studenten van Harvard (en iets later ook andere studenten) een update posten over hun activiteiten, en kijken waar hun medestudenten mee bezig waren. De Facebook website (apps bestonden nog niet) toonde je eigen profielpagina, waar mensen iets konden komen posten.

In 2006 gooide Facebook het al een eerste keer over een radicaal andere boeg: de ‘newsfeed’ werd ingevoerd. Alle updates van je vrienden verschenen nu op één, speciaal voor jou samengestelde pagina. Net als bij de nieuwe concurrent Twitter dus. Maar de profielpagina’s bleven gewoon bestaan, tot vandaag – al zullen alleen op je verjaardag nog mensen een bericht op je ‘muur’ plakken.

Zo is het sindsdien blijven gaan: Facebook bleef zijn website (en later zijn app) geregeld ingrijpend veranderen, vaak om een opkomende concurrent de pas af te snijden. Vijf jaar geleden was Snapchat dé opkomende app bij jongeren, en dus voerden Facebook en Instagram hun versies in van het Snapchat ‘verhaal’. Het nam Snapchat de wind uit de zeilen.

Inmiddels zijn het een soort geologische lagen geworden: onder elke ‘nieuwe’ Facebook verschuilt de oude zich nog ergens. Weet u nog toen Facebook vol videospelletjes stond? In 2009 werd je bedolven onder de uitnodigingen van ‘vrienden’ om Farmville te spelen. In 2022 is Farmville van Facebook verdwenen, maar enkele andere spelletjes zoals Candy Crush kun je er nog altijd vinden, als je weet waar te zoeken. In 2010 werd Facebook Questions gelanceerd: een speciale knop bovenaan de website waar je vragen kon stellen en antwoorden krijgen – sterk geïnspireerd op het toen nieuwe Quora. De knop werd amper gebruikt, en Facebook Questions verdween twee jaar later stilletjes. Maar heel wat andere functies zijn er nog wél, soms diep verborgen onder de Facebook aardlagen. Wist u bijvoorbeeld dat u nog altijd iemand kunt ‘porren’ (poke) in Facebook? Die functie, die er al in het hele begin bij was, hield simpelweg in dat die andere persoon een bericht kreeg dat je hen had gepord, en dan konden ze je terug-porren. Nee, toen snapte ook niemand waarom.

Verjongen

De formule is dus beproefd: introduceer een nieuwe look en nieuwe functies om het jonge publiek aan te trekken (of terug te halen). De oudere gebruikers passen zich wel aan, zo lang ze ergens in de geologische lagen hun vertrouwde functies nog terugvinden. Want waar zouden die oudere gebruikers anders heengaan? Netlog? Google+?

Toch is de vraag of de truc met de hoed ook dit keer slaagt. Meta kan een aantal functies van Tiktok imiteren en bovenop zijn bestaande apps leggen, maar de eenvoud van Tiktok benadert het daarmee niet. Waarom zouden jonge tieners verkassen? En de oudere gebruikers van Instagram en Facebook? Nee, ze gaan waarschijnlijk niet weg. Maar het gevaar bestaat dat ze niet méér, maar juist minder naar de apps van Meta komen, als die hen bombarderen met ongevraagde Reels. En als de dingen die ze leuk vinden, nog dieper begraven worden onder die nieuwlichterij.