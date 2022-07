Tijdens het verlengde weekend bleven de poorten van het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje in Brussel gesloten. Asielzoekers worden aan hun lot overgelaten in de omliggende straten. ‘Alles aan deze situatie is abnormaal, maar we doen het ermee.’

‘Life is war’, zegt Boeting Yeho (28) uit Ghana en haalt zijn schouders op. Het is zondag, valavond. Met een niet stuk te krijgen glimlach gaat Yeho zijn eerste Brusselse nacht onder de blote hemel tegemoet. Hij hoopt zich de volgende ochtend aan te melden in het Klein Kasteeltje, zodat zijn asielprocedure van start gaat en hij een opvangplaats krijgt. Zijn kaarten lijken goed te zitten: hij is de eerste in de rij van de alleenstaande mannen. ‘Een tent zou al niet slecht zijn geweest’, geeft Yeho toe. ‘Ik had op een iets warmer onthaal in België gerekend, maar goed, het kan alleen maar beter worden.’

Evans (39) is er komen bijstaan: ‘Houd de moed erin, broeder’, zegt hij tegen Yeho. Zelf is Evans alle hoop op een menswaardige asielprocedure verloren. ‘Sinds een maand slaap ik langs de buitenmuur van het aanmeldcentrum, zelfs als het regent’, zegt Evans, die zijn bovenste voortanden mist. ‘Ik ben al binnen geweest voor een eerste gesprek, maar na afloop hebben ze me terug de straat opgestuurd.’ Isa Traore (25), afkomstig uit Mauritanië, bevindt zich in dezelfde situatie. ‘Ik ben geen clochard, ik drink niet en doe geen vlieg kwaad, toch slaap ik op straat’, jammert Traore, alsof hij het zelf niet kan geloven. ‘Ik was een gespierde jongeman die goed voor de dag kwam, en kijk me hier nu staan? Ik heb behalve mijn rugzak en de kleren die ik aan heb niets meer.’ Uit angst om bestolen te worden gaat zijn zwarte rugzakje nooit uit en bewaart hij zijn gsm ’s nachts bij zijn kruis.

Verjaardag

Los van de uitkomst van hun asielprocedure - een verblijfsvergunning of een (gedwongen) terugkeer - hebben Evans en Traore recht op onderdak. De Opvangwet bepaalt dat asielzoekers recht hebben op materiële hulp zoals onderdak, eten, kledij en medische, sociale en psychologische begeleiding. Op de website van Fedasil staat dat ‘verzoekers om internationale bescherming recht hebben op materiële hulp (opvang) gedurende de volledige procedure.’ Dat recht wordt uit plaats- en personeelsgebrek systematisch met de voeten getreden. Asielzoekers worden na hun aanmelding terug op straat gezet, waarna ze een advocaat onder de arm moeten nemen om gerechtelijke stappen te nemen. Dat levert in het beste geval een bevel van de rechter op, waarmee ze meer kans maken om binnengelaten te worden in het Klein Kasteeltje. Maar de laatste weken lijkt zelfs die stok achter de deur hen niet meer aan onderdak te helpen.

Het is ondertussen even voor middernacht. De verkeersdrukte van de kleine ring weergalmt genadeloos verder, in de aangrenzende Dansaertwijk heft het terrasjesvolk zijn laatste glas natuurwijn of artisanaal bier. Op de stoep van de Locquenghienstraat wandelen drie Russischsprekende vrouwen voor hun valiezen uit. ‘Mijn vriendinnen zijn net aangekomen uit Odessa’, zegt Sati Avtisyan (37) in gebroken Nederlands. ‘Ikzelf woon al vier maanden in Hasselt met mijn man en zoontje. Omdat mijn vriendinnen enkel Russisch spreken, ben ik naar Brussel gekomen om de nacht met hen door te brengen. Een hotel nemen is te duur, dus lopen we wat rond om de tijd te doden.’ Voordat de drie hun nachtelijke dwaling verder zetten, wil Avtisyan nog iets kwijt: ‘Geloof het of niet, maar over enkele minuutjes is het mijn verjaardag. Nooit gedacht dat ik die in deze omstandigheden zou vieren, maar de aanwezigheid van mijn vriendinnen maakt veel goed.’

Taliban

Bij het ochtendgloren worden de rijen aan het Klein Kasteeltje alsmaar langer. Uit de omliggende straten verschijnen gezinnen en niet-begeleide minderjarigen met slaapogen. Sommigen verlaten behoedzaam hun plaats in de rij naar de ontbijttafel van Samusocial en haasten zich terug. Van aan de zijkant neemt Said Habib (26) uit Nangarhar, Afghanistan, het gebeuren waar: ‘Alles aan deze situatie is abnormaal, maar we doen het ermee’, zegt hij. ‘Veel van mijn gevluchte landgenoten zitten er mentaal door. We hebben niets omhanden, geen slaapplek noch vooruitzichten. Een week geleden meldde ik me aan in het centrum, mijn volgende afspraak is pas negen augustus in de Pachecolaan. In de tussentijd hang ik hier rond, omdat ik nergens anders naar toe kan voor bijstand’, zegt Habib. Ik vroeg gisteren aan het Rode Kruis of ze geen vrijwilligers kunnen gebruiken, maar kreeg nog geen reactie. Een beetje werk en een slaapplaats zouden mijn moraal goed doen.’

Tien maanden geleden vluchtte de voormalige luitenant zijn land uit voor de Taliban. Sindsdien heeft hij niets meer gehoord van zijn vrouw en kindje. ‘Ik weet niet eens waar ze zijn… Als mijn asielaanvraag in orde is, hoop ik ze zo snel mogelijk te vinden en naar België over te brengen. Want als vrouw en kind van een soldaat van het Afghaanse leger, zijn ze in levensgevaar.’ De laatste keer dat Habib in een bed sliep, was vier maanden terug in een vluchtelingenkamp in Turkije. ‘Maar dat had meer weg van een gevangenis: ik mocht niet naar buiten en mijn gsm werd in beslag genomen.’ Maandenlang werd hij door de Griekse en Turkse grenspolitie van het kastje naar de muur gestuurd, om vervolgens via Macedonië, Servië, Roemenië, Duitsland en Frankrijk in Brussel aan te komen. ‘Meer dan 30% van de mensen die je hier ziet, zijn Afghanen die een soortgelijke vlucht hebben doorstaan. Velen proberen een advocaat te vinden om de situatie aan te klagen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.’

Lege batterij

Het is ongeveer negen uur ’s morgens wanneer Yeho de poort voor zijn neus ziet dichtvallen. Een Congolese vrouw en haar dochtertje worden nog op de valreep binnengelaten, nadat ze eerst om onduidelijke redenen werden geweigerd. Op een geel papiertje stond geschreven dat ze zich om 13.30 uur opnieuw moesten komen aanmelden. Een familie uit Odessa blijft met hetzelfde gele briefje achter. Met de Oekraïense paspoorten van haar kroost, zwaait de moeder naar de medewerkers van Fedasil. Haar zoon die enkele woordjes Frans spreekt, vraagt of iemand iets te eten heeft.

Avtisyan haar vriendinnen raakten wel binnen. ‘Totdat ze weer naar buiten komen of me iets laten weten, blijf ik hier wachten. Nadien keer ik terug naar Hasselt’, zegt ze. De meer dan 150 alleenstaande mannen druipen af met lege handen. Er staat hen een nieuwe dag en nacht op straat te wachten, in de hoop dat ze de volgende ochtend wel binnen worden gelaten. ‘Blijkbaar is er een humanitaire post langs het kanaal waar ik kan douchen en eten’, zegt Yeho, terwijl hij langs de slaapzakken op de grond wegwandelt. ‘Maar mijn gsm is plat en ik heb geen idee in welke richting ik moet.’