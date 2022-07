Door de hoge energieprijzen stoppen of verminderen steeds meer Duitse fabrieken hun productie. Dat treft via een domino-effect ook ons land. ‘Er speelt zelfs een dubbel negatief effect’, waarschuwt Peter Vanden Houte.

Door de sterke stijging van de energieprijzen stoppen steeds meer Duitse bedrijven met hun productie of hebben ze hun activiteiten al beperkt. Dit blijkt uit een onderzoek onder 3.500 bedrijven van de Duitse Kamer van Koophandel en Industrie (DIHK).

Liefst 16 procent van de industriële bedrijven in Duitsland wil hun productie verminderen. Naar eigen zeggen heeft bijna een kwart van die 16 procent dat al gedaan en is een kwart nog bezig. De resterende helft zegt plannen te hebben om in de nabije toekomst de productie te stoppen of te verminderen.

Alarmerend

‘Dit zijn alarmerende cijfers’, zegt DIHK-voorzitter Peter Adrian in een reactie aan de Duitse zakenkrant Handelsblatt. ‘Veel bedrijven hebben geen andere keuze dan de productie te sluiten of te verplaatsen naar andere locaties.’

Volgens het Duits onderzoek worden met name de energie-intensieve bedrijven zwaar getroffen, in het bijzonder de staal-, glas- en papierindustrie. Liefst een op drie Duitse bedrijven (32 procent) in deze sector wil de productie verminderen of stopzetten. Acht procent heeft dat al gedaan.

Domino-effect

De vraag is in hoeverre dat een domino-effect zal hebben op de Belgische economie. ‘Veel Belgische bedrijven leveren vooral halfafgewerkte producten aan Duitse fabrieken, waardoor onze industriële productie in de praktijk nauw samenhangt met die van onze oosterburen’, waarschuwt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België. Zowel een industriële krimp als een industriële heropleving zie je daarom vaak al heel vroeg in onze groeicijfers doorschemeren.

De economische situatie ziet er volgens hem dan ook in ons land niet goed uit. ‘Dezelfde overwegingen spelen nu al bij veel Belgische bedrijven. Ook hier dwingen de hoge energie- en grondstoffenprijzen nu al veel industriële bedrijven om productielijnen stil te leggen. Dat lees je dezer dagen steeds meer in interviews met Belgische ceo’s.’

Dubbel negatief effect

Vanden Houte twijfelt er dan ook niet aan dat er een recessie op komst is. Niet het minst omdat er volgens hem eigenlijk ‘een dubbel negatief effect’ speelt. ‘Er zijn niet alleen de hoge energie- en grondstoffenprijzen die de industriële bedrijven parten spelen, ook de vraag in Duitsland valt stil. En dat op een moment dat de magazijnen propvol zitten. Veel industriële bedrijven in Duitsland kampen vandaag met een overschot aan voorraden.’

En vooral die krimpende vraag zal volgens Vanden Houte de Belgische industrie hard treffen. De bestellingen vanuit Duitsland dreigen immers snel op te drogen. ‘Als je kijkt naar de recente cijfers (PMI, outputindex...) dan is Duitsland vandaag eigenlijk in recessie, België zal snel volgen’, is zijn conclusie. ‘De enige troost voor ons land is dat de industrie hier een kleiner percentage uitmaakt van de totale economie. In Duitsland is dat 18 procent, in België is dat ruwweg geschat 12 à 13 procent.’