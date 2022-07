Bronzen Tornados maken historisch WK voor België compleet

Voor de Belgian Tornados aan de bak moesten, was Eugene 2022 al het succesvolste WK atletiek ooit voor ons land. Een derde medaille, op de 4x400 meter bij de mannen, was de kers op de taart. De straffe resultaten van de afgelopen tien dagen zijn de weerspiegeling van de winnaarsmentaliteit die meer dan ooit heerst in de Belgische atletiek.

Is Kevin Borlée onverslijtbaar? We zouden het stilaan gaan denken. Sinds Peking 2008 – jawel, veertien jaar geleden – miste hij geen enkele internationale finale op de 4x400 meter. In Eugene veroverde ...