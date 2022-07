Raymond sloot Gentse Feesten af met concert van meer dan zeven uur

Hij mag dan wel 72 jaar zijn, de Gentse Feesten afsluiten kan Raymond van het Groenewoud nog steeds als geen ander. Zondagnacht om 1 uur begon hij aan zijn optreden. Pas ruim voorbij 8 uur ’s ochtends weerklonk het slotakkoord.

Raymond die de Gentse Feesten afsluit met een marathonconcert: het was jarenlang een traditie. De laatste keer dat hij dat deed, in 2015, speelde hij van een uur of twee ’s nachts tot zeven uur ’s morgens, goed voor een concert van vijf uur en een kwartier. De nieuwsgierigheid was dus groot: wat zou Raymond, 72 ondertussen, doen? Het antwoord? Nog véél langer spelen.

Het concert was een trip die leek te blijven duren, met eigen nummers en covers. En elke keer dat je dacht ‘nu heb ik het wel gezien’, zette Raymond met zijn band een vinnige versie in van de Beatles. Of van The Monkees. En hop, je was weer in de trip gezogen. Af en toe liet hij zich vervangen, door zijn zoon of zelfs door zijn manager. Maar het overgrote deel van het marathonconcert speelde de 72-jarige gewoon zelf.

Foto: Steven Hendrix

Toen om 5.30 uur bij Sint-Jacobs de gordijnen gesloten waren omdat hij net het tweede deel van zijn set had afgerond, stond het publiek uit volle borst de tekst van ‘Meisjes’ te schreeuwen. Natuurlijk kwam hij terug, en hij was niet te houden. Toen we om 7.30 uur dachten dat het stilaan wel zou eindigen, zette hij nog eens enthousiast ‘Twist and shout’ in. Pas om 8.02 uur ging de stekker eruit. Maar het uitgelaten publiek brulde nog minutenlang ‘Merci, Raymond! Merci, Raymond!’, en jawel, hij kwam nóg eens terug. ‘Mag ik hierna dan champagne gaan drinken?’, vroeg hij. Luid gejoel vanuit het publiek. ‘Ongelooflijk, jullie. Op jullie gezondheid!’ Nog eens ‘Twee meisjes’, en nog eens ‘Hey Jude’ volgden, net als ‘Woolly bully’. En dan was de trip finaal voorbij. Een concert voor de geschiedenisboekjes van de Gentse Feesten, zonder meer. Je moest erbij zijn om het te geloven.

Het was een toepasselijk slotakkoord voor de mooie Gentse Feesten 2022. Na duizend dagen zonder, weten de Gentenaars dat de spirit van hun Feesten de pandemie heeft overleefd. Raymond belichaamde dat zondagnacht zoals geen ander dat kan.

Foto: Steven Hendrix

Dit was de setlist van de marathon:

Maria, Maria, Ik hou van jou

Geen ontkomen aan

Joske

Zij heeft geen stijl

Ze houdt van vrijen

Gelukkig zijn

Hallelujah ze is van mij

Ik doe niet mee

Gewoon in Amsterdam

Omdat ik van je hou

Twee meisjes

Machu Picchu

Je veux l’amour

Liefde voor muziek

Brussel by night

Aan de meet

I fall in love too easily

Het is zo fijn wanneer je nergens aan denkt

Speed

Chachacha

Het gaat om ons

Keinijg verliefd op haar

Goesting

Jouw liefde

Het meisje van je droom

Warme dagen

Het verschil met mijn vriend Jan

Moedertaal

Wat een fijne dag

L’étranger c’est mon ami

Intimiteit

Ik ben de man

Bierfeesten

De Lucaskinowski

Befkapoen

Maanlicht

Op algemene aanvraag

Geen boodschap

Monja

I should have known better

Nowhere man

Ticket to ride

Et moi et mot et moi

Stuck in the middle with you

Feelin’ good

Song 2

Bij jou te zijn

Harde porno

A hard day’s night

All my loving

Baby’s in black

Sunny afternoon

Dedicated follower of fashion

Bleke Lena

Vlaanderen boven

Jezus was sexy

Foei foei foei

Aline

I wish

Haile Selassie

Message in a bottle

Don’t let me down

I saw her standing

Roll over Beethoven

Purple rain

Subsitute

You really got me

Set me free

Sensatie

Ik ben alleen

Middenstand blues

Het is zo lekker

We vieren moeder

Meisjes

Kiss

Er gaat niets boven seks

Nu of nooit

Genieten

Gimme some lovin’

Shame shame shame

Nee ik wil niet sterven vannacht

I’ll be your baby tonight

Days

Hey Jude

Pale blue eyes

Candy says

Waiting for the man

I’m a believer

Bostella

Green river

I’ll be your baby tonight

Lonesome me

I don’t want to spoil the party

Twist and shout

In m’n hoofd

Bring it on home to me

Trek het je niet aan

Koffie en brood

Winterochtend

Some kind of wonderful

Purple haze

Opblaaspop

Meisjes

Rock and roll Music

Ontevreden

Twee meisjes

Dit is de allereerste keer

Hey Jude

From me to you

Woolly bully