Europese Commissie geeft goedkeuring aan Deens apenpokkenvaccin van Bavarian Nordic

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gegeven aan de uitbreiding van het vaccin van het biotechnologiebedrijf Bavarian Nordic. Het uitgebreide vaccin kan de verspreiding van de apenpokken indammen.

Vrijdag zette het Europese Geneesmiddelenagentschap het licht al op groen om het vaccin Imvanex uit te breiden. Het vaccin, dat sinds 2013 geautoriseerd is in de Europese Unie, werd al gebruikt tegen de klassieke pokken en kan nu ook ingezet worden om een besmetting met het apenpokkenvirus te voorkomen. Dat geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie, alsook IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, verduidelijkt Bavarian Nordic.

In de Verenigde Staten is Imvanex onder de naam Jynneos op de markt gebracht, waar het sinds 2019 geautoriseerd is tegen de apenpokken. Het is het enige vaccin dat toegelaten is om de verspreiding van de apenpokken in te perken.

Geen pandemie

Zaterdag riep Tedros Adhanom Ghebreyesus, topman van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de apenpokken uit tot ‘een internationaal gevaar voor de volksgezondheid’. Die status is het hoogste waarschuwingsniveau van de WHO, maar een ‘internationale noodtoestand’ is niet gelijk aan een ‘pandemie’. De WHO heeft zelfs geen officiële categorie of definitie voor wat een ‘pandemie’ is. De vorige ­keren dat de WHO een internationale noodtoestand uitriep, ging het zeker niet altijd om een pandemie. Het waren wel ernstige, ­internationale uitbraken zoals de ebola­crisis in West-Afrika tussen 2014 en 2016 met meer dan 10.000 doden.

Toch is er algemene eensgezindheid onder experts dat deze uitbraak van apenpokken zich niet in de algemene bevolking zal verspreiden of zal uitmonden in een pandemie. Dat gaf ook Ghebreyesus toe: ‘Hoewel ik een noodsituatie van internationaal belang op het gebied van de volksgezondheid afkondig, is dit op dit moment vooral een uitbraak die zich concentreert onder mannen die seks hebben met mannen, vooral onder mannen met meerdere ­seksuele partners.’