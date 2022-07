Franse winkels met airco moeten deuren gesloten houden om verspilling tegen te gaan

In een poging om energieverspilling tegen te gaan moeten alle Franse winkels waarin de airconditioning of verwarming opstaat, vanaf nu de deuren dichthouden. Dat meldt de Franse minister van Energietransitie Agnès Pannier-Runacher. Winkels die de maatregel aan hun laars lappen, riskeren een boete tot 750 euro.

De regels om energieverspilling tegen te gaan zijn al even van kracht in sommige Franse steden. Die maatregel rolt de Franse minister van Energietransitie nu uit over het hele land. Dat zei ze in gisteren een interview met de Franse krant Journal du Dimanche. Winkels riskeren een boete tot €750 als ze de regel overtreden.

De winkeldeuren openlaten terwijl de airconditioning volop blaast is volgens de minister ‘absurd’, daarom zal ze de volgende dagen twee decreten uitvaardigen die de energieverspilling aan banden moet leggen. Het eerste decreet richt haar pijlen op de airconditioning. Daarnaast viseert de minister ook de Franse lichtreclame. Het eerste decreet zal het bestaande verbod op lichtreclame verruimen, zei de minister. Tussen 01:00 en 06:00 mogen neon-reclameborden niet meer branden.

Energierantsoeneringen

Dat Frankrijk de energieverspilling net nu aan banden legt, is niet toevallig. Door de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen de hoogte ingejaagd, en er is de angst dat Rusland niet genoeg gas meer zal leveren aan Europa om de winter door te komen. Zo waarschuwde het oliebedrijf Shell al dat energierantsoeneringen in Europa niet uitgesloten zijn.

Om zo’n scenario te voorkomen, namen meerdere Europese landen al maatregelen om het energieverbruik te verminderen en om verspilling zo goed mogelijk tegen te gaan.