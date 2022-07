Een wedstrijd tussen een zevenjarige jongen en een schaakrobot is vorige week uit de hand gelopen. Tijdens een toernooi in Moskou nam de schaakrobot plots de vinger van de jongen vast. Omstanders snelden het kind te hulp om hem te bevrijden, maar het kwaad was al geschied. De robot bleek zijn vinger te hebben gebroken.

Volgens de vicepresident van de Russische Schaakfederatie had de jongen te snel gereageerd na een zet van de robot. ‘Er zijn enkele veiligheidsregels, en het kind heeft die blijkbaar overtreden. Dit is een erg zeldzaam geval.’ Voorts stelde hij dat de robot wel degelijk veilig is. ‘Het heeft al op vele toernooien gespeeld. Niettemin is het belangrijk om kinderen hiervoor te waarschuwen.’