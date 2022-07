Elon Musk ontkent gerucht dat hij affaire had met vrouw van Google-oprichter

Elon Musk ontkende dat hij een affaire had met de vrouw van Sergej Brin, de bezieler van Google. De Amerikaanse krant Wall Street Journal had geschreven dat Brin al zijn beleggingen in bedrijven van Musk wil verkopen.

Elon Musk, mede-oprichter van Tesla en bezieler van ruimtevaartbedrijf SpaceX, had begin december in Miami een affaire met Sergej Brins toenmalige vrouw, Nicole Shanahan. Dat onthulde de zakenkrant Wall Street Journal zondagavond. Volgens anonieme getuigenissen zouden de twee techmiljardairs met mekaar al een tijdje in de clinch liggen.

De affaire is volgens de krant de reden waarom Brin in januari plots wilde scheiden en er een einde kwam aan de jarenlange vriendschap tussen Musk en Brin. De Google-oprichter zou zijn adviseurs de opdracht hebben gegeven om alle belangen in ondernemingen van Elon Musk zo snel mogelijk te verkopen. De omvang van Brins persoonlijke investeringen in de bedrijven van Musk is niet bekend, en het is onduidelijk of er al verkopen hebben plaatsgevonden, stelt de krant.

Musk ontkent de affaire op Twitter. Hij zegt dat het ‘totale onzin’ is, en dat de Brin en hij nog steeds vrienden zijn. ‘We waren gisteravond nog samen op een feestje!’, schreef hij. ‘Ik heb Nicole maar twee keer gezien in drie jaar, telkens met veel vrienden erbij. Niks romantisch.’

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!



I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic. — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022

Het is niet de eerste keer dat Musk in opspraak komt door zijn liefdesleven. Eerder dit jaar kreeg hij met zijn ex-vriendin een baby. Niet lang daarvoor werd hij ook vader van een tweeling die hij kreeg met een voormalige medewerkster van zijn AI-startup Neuralink. SpaceX betaalde een werknemer ook 250.000 dollar om een claim te schikken dat ze in 2016 seksueel was geïntimideerd door Musk. De Tesla-oprichter zei dat de beschuldigingen ‘volstrekt onwaar’ waren en bedoeld waren om zijn overname van Twitter te dwarsbomen.