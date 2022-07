Maandag start bewolkt met mogelijk een buitje

Maandag wordt tijdens het eerste deel van de dag meer bewolking verwacht met soms wat lichte regen of een buitje. In de loop van de namiddag verschijnen er meer opklaringen vanaf het westen en blijft het meestal droog op een buitje na.

Het wordt zo’n 22 graden aan zee en op de Ardense toppen, 25 graden in het centrum en 27 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. De wind waait meestal matig uit zuidwest ruimend naar west. Aan zee en over het westen waait de wind eerst matig uit westzuidwest, later toenemend tot vrij krachtig met windstoten tussen 50 en 60 km/u. Dat meldt het KMI.

Dinsdag is het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met bij momenten wat lichte regen of een buitje. De maxima schommelen tussen 20 en 23 graden bij een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest ruimend naar noord. Aan zee is de wind matig draaiend naar noordnoordoost.

Woensdag is het gedeeltelijk bewolkt en meestal droog. De maxima liggen tussen 18 en 23 graden bij een zwakke tot matige oosten- tot noordoostenwind.

Donderdag is het droog met vrij veel middelhoge en hoge bewolking. De maxima schommelen van 18 tot 24 graden bij een matige noordoostenwind.

Vrijdag en zaterdag blijft het droog met soms veel zon. De maxima liggen tussen 19 en 25 graden.

Zondag blijft het droog met meer wolken. De maxima lopen plaatselijk op tot 26 of 27 graden.