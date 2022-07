WK Atletiek| Een overzicht van zondagnacht: elfde plaats voor Ben Broeders

Ben Broeders is zondag (lokale tijd) op de slotdag van het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene op de elfde plaats geëindigd in de finale van het polsstokspringen.

Broeders kende helemaal geen vlekkeloze start en had meteen twee pogingen nodig om over de starthoogte van 5m55 te geraken. De Leuvenaar kende op de volgende hoogte minder problemen en haalde meteen 5m70.

Op 5m80 liep het vervolgens driemaal mis voor Broeders, die een schaduwfavoriet voor eremetaal was maar zich dus niet in de medaillestrijd kon mengen. Hij moest vrede nemen met de elfde stek (op twaalf finalisten).

De 27-jarige Broeders kon zich vrijdag met vier sprongen plaatsen voor de finale. Hij haalde 5m50 en 5m65 bij zijn eerste poging, maar moest het twee keer proberen om 5m75 te overschrijden. Broeders heeft het Belgische record (5m85) in handen. Afgelopen maart eindigde hij op het WK indoor in Belgrado als vijfde.

Armand ‘Mondo’ Duplantis zette met 6m21 een nieuw wereldrecord op het scorebord en veroverde daarmee het goud. De 22-jarige Zweed had het huidige wereldrecord van 6m20 in handen, dat hij indoor neerzette in maart in Belgrado. Nu voegde Duplantis daar outdoor nog een centimeter aan toe. De Amerikaan Chris Nilsen volgde als tweede op ruime afstand (5m94), voor de Filipijn Ernest John Obiena (ook 5m94).

Het is voor olympisch kampioen Duplantis zijn eerste wereldtitel, na een tweede plaats in 2019 in Doha.

Wereldrecord 100 meter horden

De Nigeriaanse Tobi Amusan zorgde voor een verrassing met een wereldrecord (12.12) in de halve finales van de 100 meter horden. De 25-jarige Amusan snelde naar winst in de eerste reeks in 12.12 (wind: +0.9), goed voor een wereldrecord. De vorige toptijd stond sinds de zomer van 2016 op naam van de Amerikaanse Kendra Harrison, die toen in Londen 12.20 klokte.

Harrison liep de tweede tijd in de reeks van Amusan. De Amerikaanse zette 12.27 op de tabellen.

Ingebrigtsen

De Noor Jakob Ingebrigtsen veroverde het goud op de 5.000 meter. Ingebrigtsen liet zich niet in de luren leggen en behield de hele race de controle. In de slotronde maakte de Noor met een versnelling de concurrentie duidelijk dat ze er niet aan te pas zou komen. Ingebrigtsen haalde het in 13:09.24. De Keniaan Jacob Krop (13:09.98) moest vrede nemen met het zilver, de Oegandees Oscar Chelimo greep het brons (13:10.20).

Het is voor de nog altijd maar 21-jarige Ingebrigtsen de eerste wereldtitel. Eerder eindigde hij in Eugene als tweede op de 1.500 meter.

800 meter

De Amerikaanse Athing Mu won het goud op de 800 meter. Mu klokte 1:56.30 en hield daarmee de Britse Keely Hodgkinson (1:56.38) achter zich. De Keniaanse Mary Moraa (1:56.71) maakte het podium vol. De 20-jarige Mu pakte op de Olympische Spelen in Tokio ook al het goud op de afstand. Vanessa Scaunet sneuvelde in de reeksen van de 800 meter.

Tienkamp

Het goud bij de tienkamp was voor de Fransman Kevin Mayer. De 30-jarige Mayer liet zich op de afsluitende 1.500 meter niet meer verrassen en greep het goud met 8.816 punten. De Canadees Pierce Lepage (8.701 punten) haalde het zilver voor de Amerikaan Zachery Ziemek (8.676 punten).

De Canadees Damian Warner maakte halverwege de tienkamp een rampscenario mee. De regerende olympisch kampioen in de tienkamp stond na de eerste vier onderdelen aan de leiding, maar viel zaterdag uit nadat hij zich halverwege de 400 meter blesseerde.