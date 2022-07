Belgian Tornados halen brons op 4x400 meter, Cheetahs zesde

De Belgian Tornados hebben zondag (lokale tijd) op de slotdag van het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene de bronzen medaille veroverd in de finale van de 4x400 meter. De Belgian Cheetahs haalden bij de vrouwen de zesde plaats in de finale.

Het is het derde eremetaal dit WK voor Team Belgium, na het brons voor Bashir Abdi op de marathon en het goud voor Nafi Thiam op de zevenkamp.

Dylan Borlée, Julien Watrin, Alexander Doom en slotloper Kevin Borlée klokten 2:58.72, goed voor het brons. De Verenigde Staten grepen met Elija Godwin, Michael Norman, Bryce Deadmon en Champion Allison het goud in 2:56.17. Jamaica pakte het zilver (2:58.58).

De Belgian Tornados hebben een toptijd op de afstand van 2:57.88, die Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Dylan Borlée en Kévin Borlée vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio klokten. Julien Watrin, Dylan Borlée, Jonathan Sacoor en slotloper Kevin Borlée klokten zaterdag in de reeksen de vierde totaalchrono (3:01.96).

De Tornados, die zich eerder dit jaar tot indoorwereldkampioen kroonden in Belgrado, veroverden in 2019 in Doha de bronzen medaille op de 4x400 meter. De Tornados werkten zondag hun 29e finale op een groot kampioenschap af. Al veertien keer eerder resulteerde dat in een podiumplaats, nu pakken ze dus hun vijftiende medaille.