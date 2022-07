Westerlo neemt de maat van tienkoppig Cercle Brugge

Westerlo heeft zijn terugkeer naar 1A gevierd met drie punten. Een zwak Cercle, dat al snel met tien viel na rood voor Popovic, was het slachtoffer van dienst.

Westerlo terug op het hoogste niveau en dat zorgde voor veel enthousiasme in het Kuipke, in een ver verleden vaak de hel voor de topteams. Een dj bracht voor de match iedereen in de juiste sfeer. Opwarmen was alvast niet nodig want tegen 21 uur was het nog ruim 28 graden. Begin dan maar eens voluit te pressen zoals Dominik Thalhammer dat erin drilde bij Cercle. Maar de Bruggelingen werkten een deel van de voorbereiding af in Nice en Monaco en zijn dat wel gewoon. Toch kwamen ze pas moeizaam in hun spel. Westerlo, met ex-Cercle-spits Lyle Foster nogal verrassend op de bank, had het groen-zwarte systeem goed geanalyseerd. Zelfs de stilstaande fases, nochtans een gevreesd wapen van Cercle, leverden geen gevaar op.

Meer zelfs, Westerlo domineerde maar zonder uitgesproken kansen. Alle tijd dus voor de relatief grote meegereisde kop van Cercle om met een spandoek te protesteren tegen CEO Ben Lambrecht en zijn fel gehekelde nieuwe Cercle-logo. Alsof dat nog niet genoeg was liep het ook op het veld mis. Centrale verdediger Popovic had al vroeg geel gekregen en ging een tweede keer in de fout op Van Eenoo. Wesli De Cremer trok opnieuw geel zodat Cercle een uur met tien man verder moest.

Kyan Vaesen profiteerde van de ruimte maar besloot op Warleson. Thalhammer greep in en offerde zijn niet echt in de match zittende spits Denkey in voor de hoog opgeschoten Litouwer Utkus. Maar veel leverde het niet op, Westerlo bleef dreigen en beloonde zichzelf op een perfect moment kort voor de rust. Warleson redde eerst nog de poging van Daci maar de rebound van de Noord-Macedoniër verdween wel in het dak van het doel.

Vetokele brengt verlossing

Na de rust zocht Westerlo de tweede goal en Maxim De Cuyper en Thomas Van den Keybus bleken daarbij de drijvende krachten. Dierickx mikte zo ‘n assist van Van den Keybus nipt naast de paal en Warleson haalde zijn loeier uit de bovenhoek. De Braziliaanse doelman kreeg vorige week een tik door de komst van de Poolse internationaal Majecki van moederclub Monaco, maar toonde dat hij wil vechten voor zijn plaats. Hij hield de voor zijn neus opduikende Vaesen van de 2-0, al had de zoon van ex-doelman Nico wel meer kunnen doen met deze kans. Westerlo bleef morsen met de veel kansen maar Cercle miste scherpte en panache. Het bleef dus 1-0, Foster leek nog zijn gram te halen tegen zijn ex-ploeg maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel. In de slotfase kwam echter nog een ex-Cercle-speler op het veld. Igor Vetekole scoorde wel en zorgde voor verlossing met de verlossende goal.