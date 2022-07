Met een raketaanval op Odessa brengt Rusland de graandeal in gevaar. Het toont zich alweer een onbetrouwbare partner, net nu minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov door Afrika reist om goodwill te creëren.

Is er een peil te trekken op de Russische strategie in de oorlog met Oekraïne? Nauwelijks was de inkt droog van het akkoord waardoor Oekraïne opnieuw graan kan exporteren via de Zwarte Zee of er sloegen ...