Anderlecht start met 2-0 overwinning tegen KV Oostende

Anderlecht heeft zijn eerste match van het seizoen met 2-0 gewonnen van Oostende. Paars-wit voetbalde zeker niet flitsend, maar pakte wel voor het eerst in vier jaar de volle buit in zijn openingsmatch. Fabio Silva scoorde bij zijn debuut de geruststellende 2-0 in het slot.

Felice Mazzu koos voor dezelfde elf die de galamatch tegen Olympique Lyon wonnen met 3-0, dus met Refaelov naast Esposito voorin. Fabio Silva en Benito Raman begonnen op de bank. Bij Oostende koos Vanderhaeghe onder meer voor jeugdproduct Andy Musayev en de enige nieuwkomer Fanos Katelaris. Robbie D’Haese begon verrassend op de bank.

Anderlecht begon iets afwachtender dan tegen Lyon, al zorgde een goeie actie tussen Verschaeren en Refaelov voor een eerste kans. De Israëliër zette voor, maar niemand was gevolgd.

Sterke Ambrose

Lag het aan de warmte of plankenkoorts, geen idee, maar het tempo van de match leek eerder op eentje aan het einde van aan het seizoen dan aan het begin van een seizoen. Verschaeren toonde zich het meest bedrijvig, maar hij opteerde voor een pasje richting Refaelov in plaats van zelf af te werken. Oostende dreigde op de tegenaanval, met een sterke Ambrose. Die schoot op het half uur eens richting doel, al vloog de bal ongevaarlijk over.

Ashimeru breekt de ban

Paars-wit had uiteindelijk een stilstaande fase nodig om op voorsprong te komen: Trebel controleerde een afvallende bal knap en bediende Ashimeru, die in de verste hoek afwerkte. KVO-verdediger Medley was niet aan zijn beste nummer bezig door op zijn eentje de buitenspelval voor vijf Anderlecht-spelers op te heffen.

Na rust kregen we hetzelfde spelbeeld: Anderlecht wachtte af, en Oostende probeerde dan maar. De eerste kans kwam er opnieuw na een actie van Verschaeren, maar in plaats van zelf te schieten wilde hij Amuzu nog bedienen.

Opvallende Silva

Voorin probeerde Esposito er wel iets van te maken met de weinige ballen die hij kreeg, maar telkens hij wilde besluiten zat er een Oostends been in de weg. Uiteindelijk speelde Anderlecht nog met vuur: de vinnige Albanese en een goeie Sakamoto kregen telkens te veel vrijheid, maar bij de laatste pass liep het mis.

De laatste tien minuten mocht Fabio Silva Esposito nog komen aflossen, en hij viel direct op: een keer met een goeie pass op Raman, maar vooral met een misser na een goeie center van Ishaq. Uiteindelijk maakte de Portugees zijn misser goed: hij knalde na een lange sprint de bal staalhard in de verste hoek. In het slot pakte KVO-nieuwkomer Katelaris nog rood en trof Hoedt nog de deklat met een vrijschop.

Paars-wit pakte dus voor het eerst in vier jaar de drie punten op de openingsspeeldag, maar het niveau moet de komende weken nog een pak omhoog met het oog op de belangrijke Europese kwalificaties in augustus.