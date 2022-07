Jasper Philipsen wint op Champs-Elysées

Met start en aankomst in hartje Parijs werd zondag in de vooravond een punt gezet achter één van de meest beklijvende Rondes van Frankrijk van de voorbije jaren. De slotetappe werd in een massaspurt gewonnen door Jasper Philipsen. Met Jonas Vingegaard in geel en bollen én Wout van Aert in het groen en als meest aanvallende renner, kleurde het podium bijna volledig Jumbo-Visma. Tadej Pogacar (tweede en witte trui) én Geraint Thomas (derde) mochten mee op het podium.

Hoe kwam de ritzege tot stand?

Op de klassieke wijze. De koers begon pas echt toen het peloton het lokale circuit in de Parijse binnenstad opdraaide. Uiteraard probeerden enkele renners de massaspurt te vermijden, even onvermijdelijk draaide het uit op een massaspurt. Kon Caleb Ewan de Tour van Lotto-Soudal nog redden, kwam er een tweede ritzege voor Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen of Jasper Philipsen? Maar vooral, hoe zou Wout van Aert het er vanaf brengen? Kon de Kempenaar net als vorig seizoen de dubbel realiseren in het slotweekend?

Wat deden de favorieten?

Poseren voor de klassieke foto’s, nippen van een glaasje champagne en vooral zorgen dat ze overeind bleven in het altijd hectische gedoe op de Champs Elysées.

Maar het stond in de sterren geschreven dat Tadej Pogacar nog iets zou ondernemen. Bij het aansnijden van de slotronde besloot de Sloveense uittredend winnaar om nog maar eens te versnellen. Enfin, om maar te zeggen: wat een gekke Tour! Pogacar werd ingerekend waarna het spel van de spurters kon beginnen.

Eind goed, al goed waarna Vingegaard en co aan een uitgebreide podiumceremonie konden beginnen. Waarna ze konden beginnen aan een bescheiden feestnacht met vermoedelijk een uitgebreide maaltijd waarbij de voedingsdeskundigen voor een keer een oogje dichtknepen. Het is hen gegund!

Wat deden de Belgen?

Pats boem paukenslag! De startvlag had nog maar amper haar werk gedaan of daar demarreerde Wout van Aert. Voor de gein uiteraard! Voor het overige was het uitkijken naar de sprint van Philipsen en Van Aert op de Champs Elysées. Met drie ritzeges voor Van Aert, ééntje voor Lampaert en ééntje voor Philipsen sloeg het Belgische wielrennen al voor de start van de slotetappe een uitermate sterk figuur. Tiesj Benoot kreeg de eer om als eerste het lokale circuit op te draaien. Symbolischer kon haast niet. Wout van Aert liet de slotsprint op de Champs Elysées aan zich voorbijgaan. Het was op voor Wout van Aert. Mag het?

Verder nog iets dat u moet weten?

Toch wel! Israël - Premier Tech verloor op zondag nog twee renners. Michaël Woods mocht niet starten als gevolg van een positieve coronatest, zijn Canadse landgenoot Guillaume Boivin voelde zich grieperig en kreeg van de teamartsen evenmin de toelating om van start te gaan. Gorka Izagirre ( Movistar) ging dan weer niet meer van start in Parijs omdat hij eerder thuis wilde zijn. Morgen staat hij immers aan de start van de Prueba Villafranca.