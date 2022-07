Snelste vrouw op twee wielen verzekert zich van plaats in geschiedenisboeken

De eerste vrouwen-Tour in jaren kon zich moeilijk een passender winnares van de openingsrit dromen dan de renster die vanmiddag op het grote podium stond te pronken. Lorena Wiebes geldt dit seizoen meer dan ooit als de snelste vrouw op twee wielen.

Het officieuze wereldkampioenschap voor sprinters. Zoals het criterium op de Champs-Elysées al jaren bekendstaat bij de mannen, zo hoog staat het bij de eerste de beste beurt van de hernieuwde Tour de France Femmes ook bij de vrouwen al aangeschreven. Dat uitgerekend Lorena Wiebes die krachtmeting tussen de (moer)hazen van het peloton in haar voordeel beslechtte, voelde niet meer dan passend. De ‘raket uit Mijdrecht (Utrecht)’ boekte vanmiddag al haar zestiende (sprint)zege van het seizoen, het dubbele van het nummer twee in die ranking, nadat ze zich ook vorig jaar al tot zegekoningin had gekroond.

Zaterdag in Meaux, waar alle deelneemsters op de foto moesten, en zondag aan de Eiffeltoren, bij de (matig bijgewoonde) ploegenvoorstelling, was haar naam zowat de enige die over de tongen ging toen het peloton naar een topfavoriete werd gevraagd. Dat ze die favorietenrol kon waarmaken ondanks de grote druk – zelfs een doorgewinterde kampioene als Marianne Vos sprak vooraf over ‘kriebels in de buik’ – maakte misschien nog wel de meeste indruk.

Gele en groene nagels

‘Die druk vond ik best wel oké’, vertelde de renster van DSM na afloop. ‘Uiteindelijk had ik mezelf al direct de meeste druk opgelegd zodra het parcours bekend was gemaakt. Bij de start was ik vrij ontspannen, we deden alles zoals normaal. In de finale toe werd ik wel wat nerveuzer, maar ondanks chaos in de sprint kon ik het teamwerk afronden.’

Samen met Demi Vollering geldt de 23-jarige Wiebes – volgens de Nederlandse pers volgend jaar ploeggenote van Lotte Kopecky bij SD Worx – als de vaandeldrager van de nieuwe lichting van het Nederlandse vrouwenwielrennen. ‘Ik was nog te jong toen La Course (eendagswedstrijd van de Tourorganisatie, red.) op de Champs-Elysées finishte (2014-2016, red.). Hier de eerste rit van deze nieuwe Tour winnen is echt bijzonder’, besefte de Nederlandse het historisch karakter van haar overwinning.

Wiebes, die voor de gelegenheid haar nagels aan de ene hand geel en aan de andere hand groen had gelakt, staat ook aan de leiding in het puntenklassement, waarin ze een te duchten concurrent wordt van Kopecky. ‘Morgen is de prioriteit de rit winnen en onze klassementsrenster Juliette Labous voorin houden. We gaan ook voor groen, maar alleen als het niet te gek veel energie vraagt.’

Kopecky van haar kant nam vrede met haar derde plaats. ‘Ik had vooraf gezegd dat ik niet zou panikeren als ik de eerste dag niet won, dus dat ga ik nu ook niet doen. Een derde plaats na Lorena en Marianne (Vos, red.) is op zich wel goed en geeft vertrouwen voor wat komt.’

Niet geschikt voor vrouwen

Met ook nog Femke Markus in de bollentrui, uitgereikt na een wel erg artificiële bergprijs op le Haut des Champs-Elysées, en Maike van der Duin in de witte trui van beste jongere werd de eerste Tourdag een compleet Nederlands feestje. Wat dat betreft leek er niets veranderd tegenover 1984, toen ASO een eerste keer de vrouwen-Tour probeerde te lanceren en de in de vergetelheid geraakte Mieke Havik het eerste geel veroverde.

Destijds schreef vijfvoudig Tourwinnaar Jacques Anquetil in zijn column in L’Equipe: ‘Wielrennen is niet geschikt voor vrouwen, ze zijn er niet voor geschapen. Ik zie ze liever in een witte jurk dan in een zwarte koersbroek.’ Afgelopen weekend pakte dezelfde krant, onderdeel van het organiserende ASO, op de voorpagina van haar magazine uit met een interview met ‘la cannibale’ Marianne Vos. Het kan verkeren.