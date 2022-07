Max Verstappen boekt makkelijke zege in Frankrijk na crash van Charles Leclerc

Max Verstappen heeft een grote stap naar een tweede wereldtitel gezet. De Nederlander boekte in de Grote Prijs van Frankrijk een makkelijke zege nadat Charles Leclerc uit de race was gecrasht. Verstappen loopt daardoor weer 25 punten uit op zijn grootste concurrent. Een sterke Lewis Hamilton werd tweede, George Russell pakte de laatste podiumplaats na een heerlijk gevecht met Sergio Pérez.

Frankrijk heeft zondag uiteraard de ogen gericht op Parijs, waar de laatste etappe van de Tour ’s avonds gereden wordt. Maar in het diepe zuiden, aan de Côte d’Azur, konden de Franse F1-liefhebbers ook hun hartje ophalen voor de twaalfde race van dit Formule 1-seizoen. Hoogstwaarschijnlijk was het ook de laatste Franse Grote Prijs voor lange tijd, want de toekomst van de race staat net zoals die van de GP van België op de helling.

Voor Ferrari en Charles Leclerc was het belangrijk om een derde zege op rij te boeken als ze Red Bull en Max Verstappen nog wilden bedreigen in het wereldkampioenschap. Leclerc deed wat hij moest doen en pakte op zaterdag de pole position voor de Red Bulls van Verstappen en Sergio Pérez, maar Ferrari moest wel lijdzaam toezien hoe Carlos Sainz Jr. door gridstraffen (voor het gebruik van nieuwe motoronderdelen, red.) helemaal achterin moest starten.

Hoe verliep de start?

In de eerste bochten ging het er heel netjes aan toe. Charles Leclerc kwam uitstekend weg en kon onbedreigd de eerste bocht aanvallen. Verstappen moest even in de spiegels kijken voor de eveneens sterk gestarte Lewis Hamilton, maar de Nederlander behield de tweede plek. Hamilton sloot aan, Pérez volgde op plek vier voor Fernando Alonso.

Halverwege de openingsronde liep het in het middenveld toch mis. In de chicane na het langste rechte stuk kwam het tot een botsing tussen thuisrijder Esteban Ocon en Yuki Tsunoda. Tsunoda tuimelde daardoor naar de allerlaatste plek, Ocon zou er vijf seconden tijdstraf voor krijgen.

Hoe kwam de overwinning tot stand?

Leclerc en Verstappen gingen er na de start samen vandoor, terwijl Pérez achter Hamilton bleef plakken. Verstappen zette zijn leeftijdsgenoot onder druk en leek na enkele rondes even langszij te komen, maar Leclerc behield zijn positie. Daarna viel het gevecht stil: Leclerc liep uit op Verstappen, die in ronde 16 als eerste van de toppers zijn pitstop voor verse banden maakte.

Ferrari besloot om Leclerc wat langer op de baan te houden. Er leek niet meteen een vuiltje aan de lucht, tot het noodlot alweer toesloeg voor de rode brigade. Leclerc verloor in de lange bocht twaalf de controle over de achterkant van zijn auto en gleed hulpeloos de bandenstapel in. Een fout van de rijder of toch opnieuw een probleem met de wagen? Het antwoord op die vraag is nog onduidelijk, maar Leclerc lag uit de race.

De safety car kwam het circuit op terwijl de kapotte Ferrari weggehaald werd. Verstappen erfde zo de leiding, terwijl alle anderen die nog geen pitstop gemaakt hadden van het moment profiteerden om dat te doen. Hamilton kwam op de tweede plek terecht voor Pérez en teamgenoot George Russell. Door de uitvalbeurt van Leclerc was het voor Verstappen nadien een koud kunstje om de race te winnen. Hamilton werd onbedreigd tweede.

Om het laatste podiumplekje werd wél nog stevig gevochten. Carlos Sainz slaagde er na lang proberen in om zowel Russell als Pérez in te halen, maar Ferrari haalde de Spanjaard daarna vrijwel meteen de pits in om nieuwe banden te monteren. Een opvallende keuze waar Sainz zich achteraf duidelijk vragen bij stelde. De Spanjaard verloor bovendien nog meer tijd omdat hij vijf seconden tijdstraf moest inlossen voor een unsafe release in de pitstraat eerder in de race.

Door het wegvallen van Sainz ging het gevecht om plek drie tussen Pérez en Russell. Die laatste probeerde het in de chicane, waarbij beide wagens elkaar even aanraakten. Pérez leek nadien goed op weg om de derde plek te houden, maar toen de race herstartte na een virtuele safety car wist Russell de Mexicaan te verrassen. Russell pakte zo de derde plek, Pérez werd op korte afstand vierde.

Sainz pakte nog de vijfde plek voor landgenoot Fernando Alonso. Lando Norris, Esteban Ocon en Daniel Ricciardo volgden, in het gevecht om het laatste puntje wist Aston Martin-rijder Lance Stroll ternauwernood teamgenoot Sebastian Vettel af te houden.

Hoe hoog was de spektakelwaarde?

Het was zeker niet de meest spectaculaire race van het jaar, maar de Franse Grote Prijs was al met al een interessant kijkstuk. Leclerc en Verstappen maakten het spannend in de beginfase en ook na het uitvallen van Leclerc viel er genoeg te beleven. Vooral het gevecht om de derde plek tussen Russell, Pérez en Sainz was er eentje om duimen en vingers bij af te likken.

Wat onthouden we van deze race?

Dat Charles Leclerc een mirakel nodig lijkt te hebben om nog wereldkampioen te kunnen worden. De jonge Monegask volgt nu al op 63 punten van WK-leider Verstappen. Bij Ferrari zitten ze voor de zoveelste keer met de handen in het haar. Volgende week is er nog één race voor de zomerstop ingaat: dan zijn de rijders te gast in Boedapest voor de GP van Hongarije.