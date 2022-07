Jongeman verdronken in De Plas in Houthalen-Helchteren

Zondagnamiddag is een 20-jarige man verdronken in De Plas in het Limburgse Houthalen.

De hulpdiensten werden zondagnamiddag rond 14.30 uur opgeroepen voor een drenkeling in het water van de Plas in Houthalen-Helchteren. Alle aanwezige badgasten moesten het water verlaten en het strand werd ontruimd om een zoekactie te starten naar de vermiste persoon. Er waren vermoedens dat de persoon zich in het water bevond. Uiteindelijk is de drenkeling uit het water gehaald.

Duikers van de brandweer gingen ter plaatse om in het water te zoeken. De lokale politie van de zone Carma (Genk, As, Oudsbergen, Zutendaal, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Bree, Bocholt) zorgde dat de hulpdiensten hun werk konden doen. Het zou gaan om een ongeval.