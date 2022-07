Zulte Waregem begint seizoen met zege tegen Seraing

Zulte Waregem heeft geen steek laten vallen in zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Tegen Seraing had het de hele match lang overwicht en een kwartier voor tijd zette Alieu Fadera het Waregemse overwicht ook om in een voorsprong. In het slot zette Lopez uiteindelijk ook nog de geruststellende 2-0 op het bord.

‘Een goed begin is de sleutel voor een rustig seizoen’, had Zulte Waregem-trainer Mbaye Leye daags voor de partij tegen Seraing laten optekenen. Tegen de Luikenaars – op papier veruit de gemakkelijkste tegenstander die Essevee in de eerste weken van het seizoen tegenover zich krijgt – was een zege dan ook meer dan aangewezen. En dat leek ook zijn spelersgroep begrepen te hebben, want Essevee, waar nieuwkomers Tambedou, Lopez, Drambaiev, Rommens, Miroshi en Sangaré meteen een basisplaats kregen, begon goed aan de partij. Al vroeg in de wedstrijd was er zelfs al een uitstekende reflex nodig van Dietsch om Vossen van de openingstreffer te houden. Ook een slappe kopbal van diezelfde Vossen kon de Fransman niet verontrusten.

Waregems overwicht

Het was de voorbode voor een eenzijdige eerste helft. Zulte Waregem had de partij stevig in handen en creëerde ook enkele uitstekende mogelijkheden. Zo mikte Sangeré vanaf de rand van de zestien te centraal na een knappe combinatie en kon ook Dompé Dietsch niet verschalken met een stevige knal. Jean-Luc Dompé was trouwens één van de uitblinkers bij de thuisploeg. De Fransman mag dan wel op een transfer azen, hij loopt alleszins niet tegen zijn zin rond in Waregem.

Na een half uur spelen had Essevee dan ook al genoeg kansen bij elkaar gevoetbald om een voorsprong te verdienen. Alleen ontbrak het de Waregemse voorhoede nog aan efficiëntie. Dat etaleerde ook linksachter Drambaiev: op een perfect aangesneden voorzet van Sangaré kon de Oekraïner in de kleine baklijn net niet voldoende bij de bal om af te drukken. Al werd het hem door Seraing-verdediger Tsibuabua ook allesbehalve makkelijk gemaakt. En Seraing? Dat maakte in de eerste helft op een kopbal van Conceiçao na niets klaar.

Fadera breekt de ban

Het spelbeeld bleef in de tweede helft ongewijzigd, al lag het tempo nu ook aan Waregemse kant een pak lager en slopen er regelmatig storende slordigheden in het spel. Qua kansen bleven we dan ook een tijdje op onze honger zitten. Pas iets na het uur kon Zulte Waregem nog eens dreigen. Dietsch ging echter goed plat op een schuiver van Vossen.

Met de inbreng van Fadera probeerde Leye dan maar een nieuwe impuls aan de wedstrijd te geven. En het bleek een gouden zet, want waar Lopez eerst nog een huizenhoge kans de nek omwrong, was het uitgerekend de ingevallen Gambiaan die de ban brak. Een hoge bal van Ciranni leek voorbij alles en iedereen te waaien, maar in de tweede zone kon Vossen de bal nog net terug voor doel koppen. Fadera reageerde daarop het kwiekst en brak met de binnentikker de ban voor de thuisploeg. Het moeilijkste was daarna achter de rug voor de mannen van Mbaye Leye. Seraing probeerde nog wel een bescheiden vuist te maken, maar de Luikenaars konden Essevee nooit meer in verlegenheid brengen. Integendeel: met een rake kopbal zorgde Lopez in het slot ook nog voor de 2-0.

Essevee start zo met een deugddoende zege aan het seizoen. Geen onbelangrijke ook, want met Antwerp, Club Brugge en KRC Genk komen er nu drie heel wat zwaardere tegenstanders aan dan - met alle respect - Seraing, dat toch echt wel het zwakke broertje in 1A lijkt te gaan worden.